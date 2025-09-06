Próximo presidente debe retomar regularización de migrantes, advierte Amnistía

En medio del debate electoral que vive Colombia de cara a las elecciones presidenciales, el tema migratorio se perfila como uno de los mayores retos para la próxima administración.

Así lo advirtió Nastassja Rojas, directora adjunta para Colombia de Amnistía Internacional Venezuela, en una entrevista reciente en la que subrayó la necesidad de mantener un enfoque de derechos humanos en la atención a las personas migrantes, especialmente las provenientes de Venezuela.

“En el resto del mundo hemos tenido algunas expresiones de discriminación y de securitización acerca de la migración, incluso en las campañas, porque sabemos que a nivel global esto genera réditos muchas veces en cierto grupo de electorados”, señaló Rojas.

Frente a este panorama, la organización hace un llamado urgente a evitar que el tema migratorio sea instrumentalizado políticamente y, en cambio, se ponga en el centro la protección y las necesidades de las personas.

La situación en Colombia, país que ha sido receptor y punto de tránsito de millones de venezolanos en la última década, exige respuestas claras. Uno de los mayores desafíos es el debilitamiento de la cooperación internacional y el aumento de tensiones sociales en las ciudades receptoras.

A esto se suma el fenómeno del “flujo inverso” de migración, con personas que retornan desde Estados Unidos a América Latina, incrementando la presión sobre las rutas como el tapón del Darién.

Frente a este contexto, Rojas fue enfática: “Lo primero sobre lo que hacemos muchísimo énfasis es volver a retomar los procesos de regularización que se hacían de manera especial para la población venezolana”.

Según explicó, estos mecanismos no deben entenderse como simples medidas asistencialistas, sino como herramientas que permiten a los migrantes integrarse más rápidamente a las comunidades de acogida, contribuir con su trabajo y sostenerse de manera autónoma.

Amnistía Internacional también prepara un papel activo durante el proceso electoral. Rojas explicó que la organización acompaña a la sociedad civil para generar diálogos con el Gobierno nacional y busca compromisos de los candidatos en la garantía de los derechos de la población migrante.

“No estamos hablando de un flujo migratorio en términos económicos, sino de personas con necesidad de protección internacional, y es una obligación del Estado colombiano, sea este o sea el gobierno que sea, responder de manera solidaria”, subrayó.

El mensaje de Amnistía es claro: el próximo presidente deberá garantizar que la migración se atienda bajo principios de dignidad y derechos humanos, evitando la tentación de usarla como bandera electoral y reconociendo el aporte que esta población puede hacer a Colombia.