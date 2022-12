Proyecto busca ponerle tatequieto a padres irresponsables en Colombia

Un proyecto de ley que cursa en el Congreso busca invertir la carga de la prueba, con el fin de que sean los hombres y no las mujeres quienes tengan que demostrar la paternidad o no en casos de nacimientos de hijos producto de relaciones extramatrimoniales. La ponente de la iniciativa, la senadora Esperanza Andrade, explicó en Mañanas BLU como operaría la normatividad.



“La madre se acerca a la Notaría y dice, yo estoy registrando este hijo extramatrimonial y el papá es fulano de tal. De una vez la Notaría toma, lo registra, al menor como hijo del presunto padre. El presunto padre a los 30 días debe acercarse a la Notaría a decir si es mi hijo o no es mi hijo”, dijo Andrade.



“Los efectos jurídicos empiezan a partir de que ella señala que el padre es fulano de tal. Se invierte la carga de la prueba”, indicó.

Vea también: "Gobierno radicó, con mensaje de urgencia, proyecto de modernización del sector TIC



De acuerdo con la congresista Andrade, en la actualidad ocurre lo contrario y se vulneran derechos.

“Cuando nace un hijo extramatrimonial, su madre en la actualidad se acerca a registrarlo, pero no le reciben el apellido del papá. Empieza un proceso donde la madre debe demostrar que la paternidad corresponde a esa persona”, agregó.



De acuerdo con la legisladora, actualmente hay vulnerabilidad e indefensión del hijo extramatrimonial recién nacido en Colombia y es preciso ajustar las normas para que esta situación no cause perjuicio a los menores.

“Es una revolución en el tema de reconocimiento de hijos extramatrimoniales”, aseguró la congresista.



Escuche completa esta entrevista: