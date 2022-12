Proyecto de Peñalosa y Galán acabaría las corridas de toros en todo el país

El senador Carlos Fernando Galán aseguró en Vive Bogotá que buscarán desde el Congreso de la República la reglamentación o modificación de las corridas de toros, debate que volvió a tomar fuerza tras la orden de la Corte Constitucional al alcalde Enrique Peñalosa reabrir la plaza de toros de la Santamaría en Bogotá.



“El alcalde Enrique Peñalosa me ha mencionado la preocupación, pero obviamente va a cumplir la sentencia que lo obliga a reabrir la plaza de toros (…), lo que buscaremos es que vía modificación de las normas se podría reglamentar ese artículo de excepción que permite que las corridas se realicen, es una excepción a la ley que protege a los animales, o inclusive prohibir”, dijo Carlos Fernando Galán.



“Estamos analizando los diferentes proyectos, las posiciones de diferentes sectores que se han interesado en el tema, modificar la ley contra el maltrato animal, o bien reglamentarla como los puede hacer el Congreso y una de esas reglamentaciones sería avanzar hacia la reducción drástica de la violencia contra los animales, del maltrato animal en los espectáculo, en Portugal las corridas no terminan con la muerte de los toros”, agregó.



Por su parte Felipe Negrete, presidente de la Corporación Taurina de Bogotá aseguró que esto obedece a una medida política y que se estaría poniendo en riesgo las corridas de toros a nivel nacional, pues señaló que las leyes no pueden afectar solo a una parte del país sino que tienen un carácter nacional.



“Las leyes tienen que ser generales y abstractas, las leyes no solo pueden ser para Bogotá, tienen que ser generales, aquí se está afectando una minoría protegida por la Corte Constitucional y por ese camino se va a empezar a regular el tema de identidad de género, la adopción de parejas del mismo sexo, esto no es un tema en que mayorías aplasten a minorías”, dijo Negrete.



Escuche en este audio más información sobre:



-Los negociadores del gobierno entregaron detalles desde Cúcuta sobre cómo será el proceso de salida de los menores de las filas de la Farc desde este sábado… Aseguran que no serán mostrados a los medios.



-La iglesia Católica le hizo una invitación a los colombianos para que participen masivamente en el plebiscito por la paz.



-El año entrante se empezaría a construir el tercer carril de la vía entre Bogotá y Girardot.



-El Congreso de Estados Unidos autorizó a las víctimas del 11 de Septiembre a demandar a Arabia Saudita, porque la mayoría de los responsables eran de ese país.



-Se dieron a conocer las fechas de los partidos de las semifinales de La Copa Águila del fútbol Profesional Colombiano.

