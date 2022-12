Proyecto que congelaría salario de congresistas está por hundirse, según CD

El senador Alfredo Rangel fue quien advirtió que el proyecto está en vilo.

Publicidad

“Parece ser que no hay voluntad política para congelar los salarios de los congresistas, se han agendado hoy otros proyectos que no tienen igual interés público y nacional y este proyecto que congela el salario de los congresistas, no ha sido agendado, está en riesgo por decisión del presidente del Senado”, advirtió Rangel.

Además, el senador agregó que “si no lo agendan esta misma semana, el proyecto quedaría muerto y la responsabilidad sería de la Presidencia del Senado”.

Publicidad

Sin embargo, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, dijo que este comentario es de ‘mala leche’, debido a que los martes se hace control político.