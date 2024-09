Que el Estado meta en cintura a generadores de energía: abogado de Air-e por intervención

Luego de que el pasado lunes se conociera que la empresa Air-e le solicitara al Gobierno nacional una intervención por la crisis que enfrentan ante los altos precios de energía en bolsa y el pago pendiente de subsidios por 1.3 billones de pesos, Minminas este martes aprobó dicha intervención.

Jaime Lombana, abogado de la empresa Air-e, afirmó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que esto fue un "acuerdo consensuado" entre el Gobierno y la compañía, ya que ambas partes reconocen la gravedad del problema, el cual, de acuerdo con el togado, empeoro hace seis meses.

Air-e advierte al Gobierno que está al borde del colapso: Gobierno estudia camino a seguir

"Desde hace unos días se le comunicó formalmente al Gobierno la situación derivada de los precios exorbitantes y los abusos que han cometido los generadores en el precio y en la venta de energía, que subió en pocos meses de 120 pesos kilovatio a 700. Ese es un factor, una variable económica que hace totalmente inviable la operación. Que el gobierno meta en cintura a los generadores para que vendan los precios de la energía a valores sensato", dijo.

Publicidad

No hay riesgo en la prestación del servicio

Lombana descartó que se presenten inconvenientes en el suministro de energía tras el anuncio de intervención.

"La prestación del servicio no está en riesgo, no hay un riesgo alguno de apagón ni de omisión en la prestación del servicio", explicó Lombana en Blu Radio.

Publicidad

A su vez, Lombana aseguró que lo que se busca con dicha intervención es que se normalicen, de una vez por todas, las tarifas de energía.

"El Gobierno entra a intervenir y nosotros aspiramos eso por el bien de la normalización de las tarifas de la energía. La deuda de la empresa no se pudo recuperar, a pesar de que algunos ciudadanos, un porcentaje claro, pagaba su factura. Cuando se quitó el techo tarifario, Air-e subió la tarifa y la gente no tenía como pagar ese incremento en la factura y su causa directa es el precio desbordado del costo de energía de los generadores. El que no vea esa realidad está negando un factor que es absolutamente objetivo, cierto y verificable. Esa es la situación que llevó a la toma de esta decisión con la prioridad de mantener el servicio como se mantendrá", afirmo Lombana.

Por otro lado, Jaime Lombana enfatizó que los propietarios de Air-e no obtendrán ningún beneficio de esta intervención.

"Ni el Gobierno ni el privado ha ganado aquí a algo distinto a un profundo dolor de cabeza y a un hueco financiero enorme. En conclusión, el Gobierno tendrá que tomar medidas con los generadores, de otra manera no hay forma de cumplir la prestación del servicio", finalizó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: