Que el fiscal no use la Fiscalía como una oficina de cobro: Gonzalo Guillén

El periodista Gonzalo Guillén, quien esta semana denunció un supuesto ocultamiento de bienes y fondos del fiscal general Néstor Humberto Martínez, dijo en BLU Radio que antes de hacer la denuncia consultó a varias personas, entre ellas al abogado Alex Vernot, detenido este el jueves por el caso Hyundai.



“Yo hice muchas versiones de la denuncia que iba a publicar. La consulté a un grupo de personas, entre ellos a Alex, quien es mi gran amigo de toda la vida. Me reuní con él para que leyera esa y una columna que publiqué después porque él conoce a Néstor Humberto Martínez”, dijo.



Añadió que esa misma denuncia se la mostró a otras personas como los senadores Gustavo Petro y a Jorge Enrique Robledo, por considerar que era muy grave. Agregó que la investigación no tiene nada que ver con el caso Hyundai, por el que Alex Vernot, acusado de soborno.



“Yo miré palabra por palabra lo que publiqué. Si a Alex lo estaban siguiendo, como imagino que estaba pasando, ahí estarán las filmaciones, o lo que sean, de cuando me vi con él para que viera mis crónicas”, añadió.



El periodista le pidió al fiscal “que no enrede las cosas y que no sea mentiroso”, en referencia a unas declaraciones del funcionario en las que dijo: “No me detendrá ninguna forma de conspiración, ni las ‘chuzadas’, ni las llamadas intimidatorias, ni las publicaciones patrocinadas en Colombia o en el exterior, ni los seguimientos personales –como ocurrió recientemente en España”.



“Las relaciones de él con el Odebrecht y con el Grupo Aval no le dan la más mínima autoridad para ser fiscal general de Colombia. Me parece el enredo más miserable que mi denuncia la envuelvan en una vaina que no tiene absolutamente nada que ver”, dijo Guillén.



“Mi denuncia es clara, es cierta y si no es cierta yo lo invito a él a que la desmienta. Si dice que yo lo persigo, que le hago llamadas amenazantes, que me denuncie, pero que no sea sucio, que no use la Fiscalía como una oficina de cobro”, añadió.



En ese sentido, añadió que su publicación no fue patrocinada por nadie.



Escuche aquí la entrevista completa: