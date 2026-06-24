Tras la segunda vuelta presidencial, diversos sectores políticos y analistas han señalado que el crecimiento electoral de Iván Cepeda estaría relacionado con lo que se ha denominado “voto fusil”, una expresión utilizada para referirse a presuntas presiones de grupos armados sobre los votantes en algunas regiones del país.

Sin embargo, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), hizo un llamado a analizar con cautela este fenómeno y diferenció el concepto de la realidad que históricamente ha enfrentado Colombia en materia electoral.

Según explicó, lo que hoy se conoce como “voto fusil” corresponde en términos generales al constreñimiento armado al elector, una práctica mediante la cual actores armados intentan influir en la decisión de voto de las comunidades bajo su control territorial.

“En ocasiones, en varios tipos de elecciones en Colombia, sobre todo a nivel veredal, se presenta constreñimiento armado al elector, es decir, que los grupos armados intentan influir para que un elector tome una decisión que sin esa influencia no tomaría”, señaló Bonilla.



No obstante, la investigadora señaló que los análisis que buscan relacionar directamente este fenómeno con los resultados electorales actuales no cuentan con evidencia suficiente para establecer un patrón generalizado.

“Yo me he distanciado públicamente de la narrativa de voto fusil y de que haya una correlación entre los comportamientos electorales en términos de votos y una variable que sea el constreñimiento armado”, indicó.

¿Qué es el “voto fusil”? Las claves para entender la controversia electoral Foto: ImageFX

De acuerdo con la subdirectora de Pares, los estudios realizados hasta ahora muestran que las mesas con votaciones consideradas atípicas representan una proporción muy pequeña del total de sufragios.

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“Eventualmente correspondería al 0,5 % de los votos, no más al día de hoy”, explicó.

Bonilla advirtió además que atribuir los resultados electorales únicamente a la influencia de grupos armados puede generar interpretaciones equivocadas sobre las comunidades que habitan en los territorios afectados por el conflicto.

“Uno no puede decir que esto sea un patrón y sí es muy peligroso porque puede llevar a pensar que hay alianzas ilegales entre una campaña política y los grupos armados”, sostuvo.

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¿Por qué creció la votación de Iván Cepeda?

Frente a las dudas sobre el incremento de aproximadamente tres millones de votos entre la primera y la segunda vuelta, Bonilla señaló que existen factores políticos, logísticos y territoriales que ayudan a explicar ese comportamiento electoral.

Según indicó, uno de los mayores aumentos de votación se registró en departamentos del Pacífico como Nariño, Cauca y Valle del Cauca, así como en ciudades principales.

“Creció mucho en zonas urbanas, particularmente en el Pacífico”, afirmó.

Iván Cepeda // Foto: Blu Radio

La investigadora destacó que también hubo aumentos significativos en Bogotá, Medellín, Cali y Buenaventura, lo que demuestra que buena parte del crecimiento electoral se produjo en centros urbanos y no exclusivamente en zonas rurales con presencia de grupos armados.

Asimismo, mencionó el respaldo de sectores políticos regionales, la llegada de figuras como Luis Gilberto Murillo a la campaña y los esfuerzos para facilitar el transporte de votantes en zonas apartadas.

Finalmente, Bonilla insistió en que las mesas donde un candidato obtuvo el 100 % de los votos no son un fenómeno nuevo en Colombia y que su existencia responde a múltiples factores sociales, geográficos y culturales.

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“Mesas con 100 % de los votos obedecen más a temas geográficos, culturales y sociales, y por supuesto a logística, que realmente a que exista un voto fusil y que ese voto fusil explique tres millones más de votos”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: