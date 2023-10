“¿Qué más hay que esperar?”: senador Cepeda sobre caso del expresidente Uribe

El senador Iván Cepeda fue una de las voces que reaccionó a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que negó la preclusión en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno y fraude procesal. Según dijo, es “normal” y “no cabía otra posibilidad”.

Sobre el fallo de la juez del caso, el senador Cepeda señaló que, a su modo de ver, deja las cosas “prácticamente muy claras”. En ese sentido, mencionó que ya llevan 11 años “en estas” y tres con la Fiscalía, por lo que se preguntó: ¿cuántos más?

“Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos expresado de todas las formas posibles, pero no, ya estas alturas no estamos en dar vueltas y vueltas y argumentos y que cuando que pueda, no, es ya, ahora, en este momento, se acabó el tiempo; llevamos cinco decisiones judiciales, ¿qué más hay que esperar?”, puntualizó.

Cabe recordar que, en la tarde de este viernes, 6 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá, bajo la dirección del magistrado Carlos Andrés Guzmán, decidió no precluir tanto el delito de soborno como el de fraude procesal contra el expresidente Uribe.

Durante la audiencia, el magistrado aseguró, además, que el testimonio de Juan Guillermo Monsalve sí debería ser tenido en cuenta contra el exmandatario.

Hay que aclar que la decisión del alto tribunal no necesariamente envía al expresidente a juicio, pues la Fiscalía General de la Nación aún puede solicitar la preclusión por tercera vez. Eso sí, tendrá que asignar otro fiscal.

El pedido del senador Cepeda de no seguir dilatando el proceso se da entendiendo que esta decisión del tribunal llega después de un lapso de más de cuatro meses, desde que la jueza 41 de Conocimiento de Bogotá, Laura Estella Barrera, determinara, por segunda vez, que el proceso legal contra Uribe Vélez no puede ser archivado.

Escuche la entrevista completa en Noticias de la Mañana: