Que no sigan con el cuentecito de falta de seguridad jurídica: fiscal a Farc

Tras acusaciones que indican que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, estaría poniendo freno al cumplimiento del proceso de paz, el funcionario respondió que, tras la carta firmada por Iván Márquez y alias ‘El Paisa’,“El fiscal ha cumplido con la Constitución y la ley a “pie juntillas” y con el acuerdo de paz que dice que, desde el primero de enero de 2016, aquel que delinquiera, lo pagaba en la justicia ordinaria y cuando ha habido pruebas así lo he hecho,

por eso procuré que quedaran muy claras las normas constitucionales y legales en relación con los reincidentes”, dijo.

Cuestionó, además,“No nos llamemos a engaños, el fiscal general está cumpliendo. Yo tengo mis dudas es si estos señores están cumpliendo con el acuerdo de paz. Deberían empezar por decirle a los colombianos dónde están”Como pretextos tomó el hecho de lo que fuera falta de seguridad jurídica como se ha hecho, por ejemplo, con el caso de Jesús Santrich donde se ha manifestado es un “montaje”, por parte de sectores de la Farc:Porque más no pudo haberles dicho el fiscal que no tienen en este momento deudas pendientes ni llamados. Qué no sigan con ese cuentecito”.Indicó que con la Jurisdicción Especial de Paz hay buena relación y se trabaja para aportar lo que sea necesario como sustento para el cumplimiento de la ley.“Les hemos entregado todos los informes a la JEP para que funcione y se puedan dar resultadosEl día de ayer entregué pruebas, todos los audios que acreditan las evidencias necesarias para que puedan a conciencia tomar decisiones de extradición”.Finalmente,miembros de la Farc, se pondría en riesgo.“Creo que al Estado le ha faltado cumplir a los reinsertados con los proyectos productivos y mientras los recursos no lleguen a las bases de los reinsertados se afectará sensiblemente el proceso.Hay unos de ellos que están al frente del proceso, que están poniendo la cara”.