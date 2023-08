¿Qué pasó con Andrés Celis tras el robo de entrevistas de ‘Otoniel’?

La reciente condena a ‘Otoniel’ nos lleva a los avances que sobre sus declaraciones hizo la Comisión de la Verdad y en ese marco a un incidente muy grave que fue el robo de unas grabadoras con información del caso, las cuales le fueron hurtadas al exinvestigador Andrés Celis.

Celis, quien tuvo que migrar a España por razones de seguridad, habló en Mañanas blu, cuando Colombia está al aire, sobre lo qué ha pasado con dicha denuncia.

"La investigación está en curso y hay una que está archivada. Luego del robo en mi apartamento salgo de Bogotá y al tiempo vuelvo a ser asaltado fuera de la misma, donde me quitan dos celulares en los que manejaba información de trabajo y es ahí donde decido regresar a la capital del país para estar con mi círculo cercano. Esa segunda investigación fue en Santa Marta y está cerrada. Yo me preguntaba el por qué la habían cerrado y la razón que dan es estúpida y es que no se entrega información detallada de quienes asaltaron y tampoco hay un detalle del atraco", afirmó Celis, quien también rechazó la versión de que fuese un habitante de la calle quien había ingresado a su residencia.

"En abril, después de mostrar todo el material y recopilación de las pruebas de cámaras, dicen desde Fiscalía que fue un habitante de calle el que entró a mi casa. Eso no tiene razón de ser", explicó.

Por otro lado, Celis entregó detalles de cómo eran las entrevistas que le hizo a ‘Otoniel ’ en su momento.

“Las entrevistas que yo le tomo a ‘Otoniel’ las hago siendo funcionario de la Comisión de la Verdad, otra cosa es lo que él había venido diciendo ante la Jurisdicción Especial de Paz. Nosotros teníamos la excepción del deber de denuncia y era que conocíamos un delito en curso por cuenta de los comparecientes y podíamos no ir a contarlo. ¿Esto para que sirvió? para que esas personas se sintieran en total tranquilidad de poder hablar de las relaciones, de las dinámicas de la violencia, entre otros temas", aseveró.

Sobre su situación en España

"A mi me sacan del país con un visado humanitario en el que se especifica que fui acogido a un programa de derechos humanos, pero una vez en España ese visado cumple con otros requisitos. Es una visa de residencia temporal no lucrativa, no se puede trabajar, pero conté con el apoyo de la embajada de Noruega, quienes a través del PNUD me financiaron un programa de maestría. En principio, recibí apoyo del comisionado Carlos McCumber, quien estuvo desde el día cero conmigo. Ahora hay que ver que va a pasar después de octubre cuando se termine la residencia regular en España", explicó.

Escuche la entrevista completa aquí: