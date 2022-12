¿Qué pasó con los ganaderos que fueron secuestrados por las Farc?

BLU Radio conoció un documento de más de 600 páginas, titulado ‘Acabar con el olvido’, que fue entregado a la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP por Fundagan, que representa a los ganaderos víctimas de secuestro extorsivo.

El informe dividido en 15 capítulos narra por departamentos quiénes y cómo fueron secuestrados los ganaderos por las Farc, paramilitares, ELN y AUC.

Los hechos están recopilados en La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, Antioquia, Chocó, los Santanderes, Arauca, Casanare, la Orinoquía, altiplano Cundiboyacense, Magdalena Medio, Tolima, Eje cafetero, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo.

En el documento denuncian que, de las más de 3.500 víctimas de secuestro, 400 fueron asesinadas en cautiverio y cerca de 800 fueron torturadas. Así mismo, el informe contiene el testimonio de 1.900 víctimas.

Uno de esos testimonios es el de un santandereano de 64 años: “Los señores de la guerrilla empezaron indignamiento contra mí [sic] porque yo no simpatizaba con ellos y se quisieron llevar a dos de mis hijos, me tocó luchar mucho y sin embargo se llevaron a uno, al otro me lo mataron en la finca. La cogieron contra mí, me han matado un montón de hermanos.”

Ese mismo ganadero aseguró en su testimonio que la primera vez que vio a guerrilleros de las Farc fue “en una finca mientras abría el broche, eran más que todo indígenas del Tolima. Cuando llegaron lo primero que hicieron fue pedirle plata a los que tenían finca. Los ganaderos están temerosos porque era algo comprometedor y delicado”.

En el caso de La Guajira, el informe revela que el 25% de los secuestros ocurridos entre el 2000 y 2006 en ese departamento se atribuyen a las Farc. Además, se cometieron 69 masacres y los municipios de Riohacha y Maicao concentran entre el 65% y el 84% de la población desplazada en esa zona del país.

Por otro lado, se denuncia que 30% de las masacres perpetradas en los últimos 20 años en Colombia se perpetraron en Antioquia y en ese mismo departamento el 60% de los secuestros los cometieron las Farc.

El documento ya está en poder de la JEP para avanzar en el macro caso de secuestro, en el cual deben responder excomandantes de las Farc y en que ya han comparecido de manera individual más de 27 de ellos.

El exjefe guerrillero alias ‘Jesús Santrich’ fue citado para el próximo 29 de julio a comparecer de manera obligatoria en este caso. Sin embargo, se teme que pase igual que con alias ‘Romaña’, ‘Aldinever’, ‘Iván Márquez’ y ‘El Paisa’, quienes no se presentaron e incumplieron con los acuerdos firmados en La Habana.

