¿Qué reclaman los taxistas en Colombia?

En varias ciudades de Colombia habrá paro de taxistas este miércoles 10 de julio. Los conductores denuncian pérdidas hasta del 50% en ingresos tras el auge de plataformas como Uber, InDriver, Beat, Picap, entre otras.

En Bogotá, el líder de ese gremio, Manuel Gil, aseguró que al menos el 70% de los 52.270 taxis que hay en la ciudad no prestarán servicio durante la protesta.

“Así como nos están presionando exigimos que a la ilegalidad también, la discusión no es si prestan o no el servicio, la discusión es que la prestan carros, motos; no estamos en contra de la tecnología, hay una regulación y son los taxis los que deben prestar el servicio”, afirmó Gil.

En Barranquilla, dos sindicatos de conductores se unirán al paro nacional y denuncian que hay al menos 4.000 vehículos vinculados a plataformas irregulares.

“Hay personas que ya tienen las mal llamadas ‘charcas’ de carros particulares, las cuales prestan el servicio común y corriente, cobran el servicio como si fueran taxistas: entre 45 y 50.000 pesos por turno, hacen una técnica de que les ponen a los carros “taxis”, escriben que se necesitan conductores y cuando llaman les dicen que son carros particulares”, explica Donaires Romero, presidente del Sindicato de Conductores de Taxis de Barranquilla (SICOTAXB).

De otro lado, en Cali, el líder Milton Victoria también expresa su inconformidad por lo que denomina usurpación del servicio de transporte y asegura que se movilizarán en contra del Plan Integral de Movilidad Urbana de la capital del Valle, así como de otras decisiones, entre ellas, la de levantar la restricción de parrillero hombre.

“En Colombia todos compartimos una problemática basada en las aplicaciones y el servicio ilegales. En Cali estamos en contra del El Plan integral de Movilidad Urbana que trae unos factores que nos perjudican en enormemente, el pico y placa que se quiere añadir a los taxis, mientras que en otras ciudades se quiere desincentivar el uso del carro particular”, subrayó.

Mientras tanto, en Medellín, los conductores insisten en que falta más control por parte de las autoridades para aliviar su situación.

“No es la primera vez que hacemos esta actividad a nivel nacional y local, estas manifestaciones han sido repetitivas a falta del cumplimiento una ley, normativa que está regulada constitucionalmente. Esta usurpación de funciones públicas en cabeza de las aplicaciones tiene al gremio en estado de vulnerabilidad, donde está perdiendo el 50% de ingresos. En el área metropolitana hay aproximadamente 42.000 taxistas, vamos a tener apoyo de municipios aledaños; saliendo de 4 puntos cardinales, son unos 7 u 8.000 taxis que nos van a acompañar”, manifestó.

