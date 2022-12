¿Qué viene ahora tras la publicación del texto definitivo de acuerdo de paz?

“Yo creo que lo que viene ahora es una sesión de evaluación de lo acordado en La Habana con los promotores del NO. Vamos a cumplir con esa tarea que nos encomendó el presidente de La República”, expresó Juan Fernando Cristo, ministro del interior.

Cristo contó que la reunión que buscan con los voceros del NO es para demostrarles que se tomó en cuenta su opinión.

“Estoy seguro que cuando nos sentemos con los promotores del NO y revisemos uno a uno como lo hicimos con el mismo detalle antes de viajar a La Habana, se encontrarán ellos que se incorporó buena parte de las propuestas que ellos hicieron durante las extensas jornadas de trabajo que tuvimos en el Ministerio del Interior la semana pasada”, explicó.

“Lo que vamos a hacer es una sesión de información para mostrar a los voceros del NO, la forma eficaz y leal en que cada una de sus propuestas fueron revisadas, discutidas y muchas de ellas incorporadas dentro del nuevo acuerdo de paz”, agregó.

El ministro aseguró que el nuevo texto “es un mejor acuerdo al que se había llegado en Cartagena. Y ese mejor acuerdo fue posible gracias a que todos cedimos. Cedió el Gobierno Nacional, los promotores del SÍ, los promotores del NO y obviamente también gracias a la actitud de las Farc que permitieron reabrir debates importantes que se habían dado para el primer acuerdo y lograr avances importantes en esa negociación”, dijo.

“Este es el nuevo acuerdo definitivo, este es un mejor acuerdo, este es un acuerdo más incluyente, este es un acuerdo que interpreta a la mayoría del pueblo colombiano y estamos muy seguros que una vez se avance en la discusión con los del NO, que se revise y reflexione cada uno de los temas, que se mire cómo se ha logrado incorporar muchas de las nuevas propuestas, con el ánimo constructivo y positivo que vimos en los distintos sectores del NO, seguramente estarán de acuerdo con que sin duda alguna es un mejor acuerdo”, añadió.

Sin embargo, dejó en claro que no todo lo que los voceros de la contraparte propusieron, fue aceptado.

“No todas las propuestas del NO pueden ser incorporadas, incluso el mismo sentido de muchas de ellas, entre unas y otras, es contradictorio. Lo que tratamos fue recoger las principales preocupaciones del NO, lo que llamamos los 57 ejes temáticos, de los cuales en 56 se lograron modificaciones importantes al texto del acuerdo”, aseguró.