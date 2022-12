¿Qué viene tras el descubrimiento de vacuna eficaz contra el ébola?

La científica colombiana Ana María Henao Restrepo, líder de la investigación de la Organización Mundial de la Salud que permitió desarrollar una vacuna que es 100 por ciento eficaz contra el ébola, se mostró sorprendida por los resultados de este medicamento que podría salvar al mundo de un nuevo brote del virus. (Lea también: Una colombiana lidera grupo que descubrió vacuna contra ébola )

“El estudio se hizo en Guinea, un país muy afectado por la enfermedad. Desde que empezamos el ensayo clínico, en marzo de 2015, hemos vacunado a más de 4.000 personas”, reveló.

La especialista explicó que tras aplicar la vacuna comprobaron que en los grupos donde se aplicó la vacunación inmediata no se dieron casos de ébola 10 días después de la vacunación, cosa que no sucedía con quienes se les aplicó el medicamento unas semanas más tarde.

Henao enfatizó que esta vacuna es preventiva, es decir no sirve para curar la enfermedad una vez se apodera del organismo de la persona y que por el momento no hay un medicamento para realizar este tratamiento. (Lea también: Es preventiva, no curativa: colombiana de grupo que creó vacuna contra ébola )

Sobre lo que viene, la científica dijo que se están evaluando los resultados y que antes que de que pueda ser utilizada de manera masiva se necesitan unas licencias por parte de las autoridades nacionales de regulación, un proceso independiente del ensayo clínico.