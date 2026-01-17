En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Nueva EPS
Gobernadores
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / “No me dejo meter en cuentos de antipetrismo”: Aníbal Gaviria sobre Gran Consulta por Colombia

“No me dejo meter en cuentos de antipetrismo”: Aníbal Gaviria sobre Gran Consulta por Colombia

Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, habló sobre el futuro de la Consulta por Colombia, la unidad política, los extremos ideológicos y sus principales propuestas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad