“No me dejo meter en cuentos de antipetrismo”: Aníbal Gaviria sobre Gran Consulta por Colombia

En el arranque de 2026, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, volvió al radar político nacional al confirmar su candidatura presidencial dentro de la llamada Gran Consulta por Colombia, un mecanismo que agrupa a varios aspirantes con el objetivo de escoger un candidato único para las elecciones.

En entrevista en El Radar con Ricardo Ospina, Gaviria defendió la necesidad de construir consensos, fortalecer la democracia y ofrecer un proyecto político que supere la polarización.

El dirigente explicó que su recorrido hacia esta nueva coalición comenzó con la llamada Fuerza de las Regiones, un intento por articular a líderes territoriales alrededor de una candidatura común. Aunque el proceso tuvo tropiezos, sostuvo que “llegó a feliz término y concluyó con lo que habíamos comprometido: antes del 1 de diciembre tuviéramos un candidato único”. Ese consenso, afirmó, fue clave para dar el salto hacia un escenario más amplio de convergencia política.

Sobre su aval como candidato independiente, Gaviria reveló que su movimiento entregó 1.643.000 firmas a la Registraduría, convirtiéndose en uno de los primeros aspirantes certificados. Aunque el organismo electoral no detalla públicamente cuántas fueron válidas, el exmandatario destacó el esfuerzo ciudadano detrás del proceso y señaló que revisarán el acta final por respeto al trabajo de los voluntarios.



De cara a la consulta del 8 de marzo, Gaviria se mostró optimista frente al crecimiento de la coalición. “La Gran Consulta tenía unos 12 o 13 puntos porcentuales. Hoy ya tiene más de 23 puntos. Esto indica que ya es un actor relevante completamente a la par de los otros”, aseguró. Además, invitó a los ciudadanos a participar activamente: “No le tenemos miedo a la democracia. La democracia se fortalece participando, y el elemento básico de participación es el voto”.

Uno de los ejes centrales de su discurso es la unidad. Según Gaviria, los distintos precandidatos no piensan igual, pero están cohesionados por valores comunes. “El gran vínculo entre nosotros es el respeto, el amor por Colombia, la defensa de la democracia y el rechazo a los extremismos”, afirmó, al tiempo que descartó que su proyecto sea una plataforma de antipetrismo. “Yo no me dejo meter ni en los cuentos de antipetrismo ni de antiuribismo. Eso es mirar al pasado. Yo le apuesto es al futuro de Colombia”, dijo.

En cuanto a sus propuestas, Gaviria destacó tres pilares: resultados de gestión, unidad nacional y superación de la violencia. Recordó que en sus administraciones lideró más de 250.000 soluciones de vivienda y defendió su estilo de gobierno incluyente. “Nunca he perseguido a nadie por razones políticas. No estoy hablando de hipótesis, sino de hechos reales”, subrayó. En materia de seguridad, sostuvo que su compromiso es “cambiar la historia dolorosa de la violencia en Colombia”.