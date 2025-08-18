Quién es el coronel retirado que estaría reclutando a mercenarios colombianos para Sudán

Como una promesa de un mejor futuro cientos de exmilitares colombianos, y ahora incluso civiles, están saliendo del país para convertirse en mercenarios en la devastadora guerra civil de Sudán, según una investigación de Noticias Caracol, un coronel retirado estaría detrás de este negocio.

Videos impactantes obtenidos por Noticias Caracol muestran a estos hombres combatiendo para las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), una facción paramilitar que lleva dos años enfrentada al régimen militar sudanés. La cruda realidad es que, según sobrevivientes, al menos 20 connacionales muertos yacen en neveras desde hace meses.



¿Por qué colombianos en Sudán? Un mercado de mercenarios en expansión

Colombia es reconocida mundialmente por la alta calidad y experiencia de su mano de obra militar. Sin embargo, analistas como Juan Pappier de Human Rights Watch señalaron en Noticias Caracol un problema grave: la falta de apoyo y oportunidades laborales para los exmilitares al retirarse. Esta vulnerabilidad es aprovechada por empresas intermediarias que los reclutan para conflictos extranjeros.

El ejército sudanés dijo el 20 de mayo que había desalojado a los paramilitares rivales de sus últimas posiciones en Omdurman, parte de la capital sudanesa, asegurando todo el estado de Jartum casi dos meses después de recuperar el centro de la capital. Foto: AFP

Dante Hincapié, sargento retirado con experiencia en la industria de seguridad, revela que muchos de estos hombres son "engañados" con promesas lucrativas de salarios entre $1.500 y $3.000 mensuales. Una vez en el extranjero, no hay vuelta atrás; se ven obligados a seguir combatiendo para proteger sus vidas y las de sus familias en Colombia.



Quién es el coronel (r) que estaría detrás del negocio de los mercenarios colombianos en Sudán

Los testimonios recogidos por Noticias Caracol apuntan a dos figuras centrales en este oscuro negocio: el excoronel colombiano Álvaro Quijano y su esposa, Claudia Olivares.

Quijano, investigado en el pasado por supuestos nexos con el Cartel del Norte del Valle, creó hace una década una empresa para enviar exmilitares a Emiratos Árabes Unidos. Lo que comenzó como un servicio de seguridad, se ha transformado en una "trata de personas", según un mercenario anónimo.

Para evadir la atención, las convocatorias de reclutamiento se trasladaron de oficinas a habitaciones de hotel y apartamentos de alquiler en Bogotá.

Según la investigación periodística, las empresas de Quijano y Olivares operan junto a Global Security Services Group, una compañía con sede en Emiratos Árabes Unidos que actúa como contratista de los mercenarios.

Los pagos se "triangulan" a través de la empresa panameña Global Staffing, también vinculada a Quijano, para borrar cualquier conexión con los Emiratos. Se ha revelado que muchos eran inicialmente engañados con destinos como Emiratos Árabes para trabajar en petróleo o Libia, solo para ser redirigidos a Sudán.

La situación es crítica: se está reclutando a cualquier colombiano que acepte viajar, sin necesidad de ser exmilitar. Dante Hincapié advierte que estos hombres son llevados "de carnada" y a menudo no se les paga el salario prometido, dejándolos sin recursos y en peligro extremo.

Se estima que hay entre 300 y 2.000 mercenarios colombianos en Sudán, aunque no hay cifras claras sobre muertos o heridos. Quienes más ganan son los dueños de las empresas intermediarias, recibiendo alrededor de 1.500 dólares mensuales por cada hombre enviado.