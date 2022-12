Quien no quiera el polígrafo deberá apartarse de la contratación: Vargas Lleras

El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, aseguró en Blu Radio que su propuesta de ‘pasar al polígrafo’ a todos los funcionarios del Gobierno implicados en contratación de infraestructura y millonarias obras busca transparencia y seguridad, pero no es el único paso que se dará.



“En el sector transporte ya se había anunciado esa medida, (ANI, Invias y AeroCivil). Hay procesos de licitación tipo pliego, todo se adjudica mediante una fórmula matemática, las audiencias de adjudicación son grabadas y públicas. El polígrafo es un instrumento más”, comentó. (Lea también: Todo lo que debe saber sobre el uso del polígrafo en las relaciones laborales ).



Sin embargo, advirtió que ahora en el sector de la vivienda y agua también se implementará esta medida de polígrafo.



Además, Vargas Lleras comentó que quien no se someta al detector de mentiras no podrá participar en procesos de adjudicación o licitación de contratos.



“Es voluntario, se seleccionan los funcionarios, quien quiera participar y no tenga inconvenientes en someterse a la prueba, voluntariamente se someterá. Quien no desee hacerlo, no tendrá ningún problema pero se marginará de los procesos de selección”, dijo el vicepresidente Vargas. (Lea también: Vicepresidente advierte que recorte en presupuesto 2016 afectará obras públicas ).



“El que quiera voluntariamente participar, continúa vinculado a los procesos de adjudicación, el que no lo quiera hacer, simplemente se sustrae pero también se sustrae de la adjudicación de los proyectos”, finalizó.