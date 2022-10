Quiero contarle a la JEP la oleada de masacres que vivió Córdoba: Julio Manzur

El exsenador Julio Manzur, quien tiene una investigación desde hace 11 años por ‘parapolítica’, explicó en Mañanas BLU en qué consiste su petición de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

“La JEP es una ley especial que se creó para todos los colombianos que de alguna manera estuvieron cercanos al conflicto interno que se vivió en el país. Paramilitares me quisieron extorsionar en el camino y no me dejé y debo aclararlo ante la sociedad y ante la justicia especializada”, señaló.

Resaltó que lleva un “largo proceso de 11 años” en donde, según dice, no hay mérito para poner su nombre en entredicho.

“En 28 años en el Congreso jamás tuve un llamado de atención ante la opinión pública. Nunca me vi envuelto en acciones que no fueran gratas ante el país. Por eso hice la solicitud personal y voluntariamente”, manifestó el exsenador.

“No he sido ni seré condenado por la Corte Suprema de Justica porque fui una víctima más, como la mayoría de los cordobeses, de un proceso de guerra que se vivió dentro de nuestro departamento”, agregó.

Asimismo, aseguró que ha sido víctima de quienes quieren sacarlo de la política a base de mentiras y falsos testigos.

“Salgo de frente al país a decirle que estoy convencido de mi inocencia y que la justicia colombiana tendrá el veredicto final”, dijo.

“Todos los habitantes de Córdoba fuimos víctimas ante la pasividad de todo el país, incluyendo el Gobierno Nacional. Hubo un silencio total, dejaron que nos masacraran y que los cadáveres navegaran en el río Sinú y en el San Jorge ante la mirada del Estado”, precisó.

“Quiero contarle a la JEP todo lo que se vivió aquí (Córdoba) y el silencio de las autoridades, incluyendo las más grandes de este país”, dijo Manzur.

Aseveró, además, que tiene “todas las ganas” de contar lo que fue “la tragedia de los cordobeses durante más de 30 años”.

“La verdad no es la de los culpables. La verdad la tiene que contar la sociedad que padeció la guerra, entre esa sociedad me encuentro yo”, puntualizó.

Finalmente, aseguró que ‘Mancuso’ jamás ha dicho que lo ayudó, que por el contrario ha dicho que los grandes perjudicados del proceso electoral de 2002 fueron los conservadores de Córdoba.

“’Mancuso’ ha dicho que al señor Manzur lo conocía antes de la guerra solamente lo vio en dos oportunidades”, finalizó.