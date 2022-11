Rappitenderos y conductores de Beat ganan en promedio $780.000 al mes: Fedesarrollo

Antes de la llegada del coronavirus unas 200.00 personas en Colombia trabajaban en las plataformas digitales de domicilios o transporte y tenían un ingreso promedio de 780.000 al mes, según una investigación del centro de estudios Fedesarrollo.

La entidad hizo miles de encuestas a trabajadores, empresas y usuarios para crear un 'panorama' sobre un sector en el que están compañías como Rappi, Uber, Didi, Domicilios.com, Muvo, entre otras.

La investigación concluyó que las condiciones laborales de los prestadores de servicios de plataformas son inferiores a las de los trabajadores asalariados en términos de ingresos y de afiliación a seguridad social, pero son ligeramente superiores a las de los demás trabajadores por cuenta propia en la economía. Según Fedesarrollo, esquemas como la cotización a salud y pensión por debajo del salario mínimo permitirían que ellos accedan a mejores condiciones laborales y podrían probarse a través de 'pilotos'.

No todos los que están vinculados a las plataformas son población vulnerable. Un 40% tiene altos niveles de educación y se dedica de lleno a este oficio y otro 20% tiene altos niveles de educación y usa las aplicaciones para complementar sus ingresos. En la otra cara de la moneda están las personas con baja y muy baja educación y los migrantes, que no tienen otras opciones de trabajo.

En la encuesta, una buena parte de los usuarios dijo que estaría dispuesto a pagar un poco más para que los trabajadores tengan mejores condiciones de vida.

En Colombia, la mayoría de trabajadores de plataformas digitales no son considerados como 'empleados' por las compañías por lo cual no tienen acceso a salud o pensión ni a otros beneficios de los asalariados. En el pasado Plan de Desarrollo, el Congreso ordenó al Gobierno presentar una ley para regular el tema y aunque el plazo venció el mes pasado, no se presentó ninguna iniciativa.

