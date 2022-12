Rebaja en delitos contra niños sería solo en casos excepcionales: Fiscalía

Camilo Burbano, director del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, dijo en Mañanas BLU que el proyecto que fue presentado al Congreso, y que ha sido criticado por aparentemente dar beneficios a los agresores de menores de edad, busca mejorar el acceso de la ciudadanía a la Justicia y que la rebaja de penas en delitos contra niños sería solo en casos excepcionales.



“Este es un proyecto mucho más grande para mejorar el sistema penal acusatorio, para acercar la ciudadanía a la Justicia. Uno de los puntos es eliminar algunas prohibiciones que existen para algunos delitos en la aplicación de figuras como la aceptación de cargos”, dijo.



Agregó que el debate se ha presentado en términos desafortunados porque el proyecto no va en contra de los niños. (Lea también: ICBF rechazó propuesta que otorgaría beneficios a quienes atenten contra menores )



Indicó que está de acuerdo con Bienestar Familiar en que los delitos deben ser castigados, pero en lo que no es en la forma en la que deben ser castigados de manera efectiva.



“Todos queremos lo mejor para los niños y lo mejor es una justicia efectiva. Le pongo un ejemplo. La Fiscalía captura un mando medio de una banda que se dedica a la pornografía infantil o trata de menores. Este mando medio ofrece entregar al resto de la banda. En este momento la Fiscalía no puede aceptar ese tipo de ayuda a cambio de beneficios. Nosotros tenemos una prohibición legal”, dijo.



Agregó que “una cosa es que se permitan en algunos casos de colaboración con la justicia y otra que se permita para todos los casos”. (Lea también: Grupo armado retuvo a niñas en Buenaventura y abusó de ellas )



“Esa prohibición no ha permitido una efectividad en la justicia. Lo que tratamos es que para casos excepcionales se puedan aplicar beneficios cuando de ellos se desprenda un beneficio para la justicia”, explicó el funcionario.



Sobre este tema, Cristina Plazas, directora del ICBF, hizo un llamado al Congreso y a los colombianos para no permitir la rebaja de pena en estos casos.



“Es alarmante que este cursando una propuesta en la que en vez de castigar a los criminales, se abre una puerta a la impunidad. Todos los días conocemos escandalosas cifras de vulneraciones a nuestros niños y niñas, como Estado no podemos permitir que estos violadores y asesinos, queden sin castigo”, enfatizó. (Lea también: Presunto violador en serie detenido ya había pagado cárcel por ese mismo delito )



“Hago un llamado al Congreso y a todos los colombianos para que no permitamos que esto ocurra. Rechazo cualquier rebaja de pena para los criminales que atenten contra nuestros niños. Cualquier vulneración a los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, debe ser castigada con las máximas penas”, agregó.