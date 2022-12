Recolección de firmas del CD debe garantizar que no digan mentiras: cónsul Nieto

En entrevista con Mañanas BLU, Nieto explicó los detalles de la denuncia.

“Mi mamá me llama, ella está en Bogotá, me dice que el día sábado se fue a misa y que antes de la misa la abordaron un par de personas y le pidieron que firmara, ella les dijo que no, que estaba con la paz, luego otra persona más adelante la volvió a abordar y luego al salir de la misa un señor bastante mayor la abordó y le dijo ‘señora, firme aquí para que le bajen sus impuestos’”, narró la cónsul.

Dijo que los procesos democráticos deben garantizar que este tipo de situaciones falsas no sucedan.

“No estoy de ninguna manera diciendo que esto es un tema dirigido por el Centro Democrático ni mucho menos, pero hay que instruir a estas personas, no pueden mentir cuando hacen la recolección de las firmas”, añadió.