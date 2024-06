Reforma a la educación pasa a último debate en el Senado

Con 19 votos por el sí y cero por el no, el Senado aprobó en tercer debate la reforma a la educación. El proyecto fue aprobado en tercer debate por unanimidad en la comisión primera y quedó a un paso de convertirse en ley de la República.

Todos los partidos de Gobierno, independientes y de oposición respaldaron la iniciativa.

La aprobación se da después de una mesa de trabajo con la ministra de Educación, Aurora Vergara, los ponentes de la reforma a la educación; María José Pizarro, Ariel Ávila, Aída Quilcué y Julián Gallo, donde se alcanzó un consenso entre las ponencias alternativas que se habían presentado al Congreso.

La de Gobierno y la de la oposición, firmada por los senadores David Luna; Alfredo Deluque, Germán Blanco y Juan Carlos García

Publicidad

La senadora María José Pizarro destacó este avance como el "gran piso para un acuerdo nacional”.

“Claro que estamos eliminando barreras, barreras que enfrentaron millones y que hoy no van a tener que enfrentarse a esas barreras de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? El gran piso para un acuerdo nacional, para un acuerdo sobre lo fundamental. Vuelvo y repito entonces con qué ánimo me senté a discutir sobre lo fundamental y lo fundamental hoy es una realidad. Es una realidad para todos los colombianos, no para un grupo de ellos, para todos sin distinción”, manifestó Pizarro.

Publicidad

La iniciativa tendría que quedar aprobada antes del 20 de junio, cuando finalizan las sesiones del Congreso de la República.

Desde el presupuesto general de la Nación se destinarán durante el cuatrienio 2023-2026 cerca de $9,2 billones adicionales para fortalecer la educación superior pública y avanzar en el proceso de ampliación de cobertura del sector.

La apuesta del Gobierno nacional para generar 500 .000 nuevos estudiantes en programas de pregrado contará con una inversión de $4,2 billones para el incremento de la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior públicas, así como para garantizar que los nuevos estudiantes cuenten con gratuidad en su matrícula y cerca de $5 billones para financiar el nuevo Plan de Infraestructura Educativa para la construcción de más de 100 sedes.

La estrategia contempla cinco ejes de acción:

Ampliación de cobertura y política de gratuidad: para fomentar el acceso de 500.000 nuevos estudiantes al sistema de educación superior se destinarán $4,2 billones adicionales del presupuesto general de la nación. Estos recursos van a fortalecer a las Instituciones de Educación Superior públicas y a la política de gratuidad en la matrícula.

Publicidad

Plan nacional de espacios educativos como centro de la vida comunitaria: busca enfrentar el rezago en la infraestructura física y tecnológica de la educación superior. Este plan contará con una inversión de aproximadamente $5 billones y permitirá la construcción de más de 100 sedes educativas.

Programa de tránsito inmediato a la educación superior: busca garantizar el acceso a la educación superior para jóvenes que históricamente han sido excluidos en territorios rurales y dispersos del país. A través de una inversión de $87.000 millones se beneficiará a 30.000 estudiantes de grado 11° y bachilleres recién graduados en 72 subregiones del país.

Publicidad

Transformación del sistema de aseguramiento de la calidad en la educación superior: simplificamos y agilizamos los trámites para la autorización de oferta de programas, para favorecer los procesos de ampliación de cobertura, atender oportunamente las necesidades de formación para la transformación social, reconociendo la diversidad de nuestro contexto territorial y partiendo de la autonomía institucional como elemento que favorece la innovación y pertinencia.

Consolidación de un sistema de educación superior integral, incluyente, intercultural y antirracista: que promueva el acceso y la admisión equitativa. Un sistema que desarrolle un currículo intercultural, diverso y antirracista, y garantice que las Instituciones de Educación Superior sean espacios seguros y libres de cualquier tipo de discriminación. También se buscará una vinculación equitativa de docentes y personal administrativo.