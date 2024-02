Reforma a la salud: empiezan de nuevo los debates; será un camino “difícil”, dice senadora Peralta

Este viernes inicia la legislatura y dentro de los varios temas está programado el debate a la reforma a la salud, pero, a estas alturas, ¿cómo está el ambiente en el Congreso? Al respectó habló la senadora y presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Marta Peralta. Según señaló, lo que se viene es una tarea “difícil”, pero esperan que sea logren los apoyos que faltan.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la senadora Peralta dijo que será complicado porque algunos de los senadores aún no han decidido si apoyan o no la reforma, que, cabe recordar, desde que se presentó ha generado todo tipo de polémicas por lo que plantea en cuantoa los cambios para todo el sistema de salud del país.

“Tenemos más de diez partidos políticos integrados en esta comisión. El escenario no está fácil porque algunos senadores no nos han mostrado cuál va a ser su postura alrededor de la reforma, sino que están esperando el debate. Hay otros que sí nos han dicho que contemos con ellos, con respaldarla porque ya se han leído el texto, porque ya encuentran cierta acogida con lo que está planteado dentro del articulado, pero nos espera un camino difícil, esto no va a ser fácil y esperamos nosotros, también a través de la argumentación, a través del debate sensato y respetuoso, lograr persuadir, lograr motivar a esos senadores que hoy todavía están indecisos en si apoyan o no la reforma”, aseveró.

Sobre los votos requeridos, aseguró que “las mayorías no están fáciles, pero tampoco son muy distantes porque son senadores sensatos” que, añadió, realmente se basan en el debate.

“Nosotros esperamos que se pueda cumplir con ese propósito. Entonces, si bien puede que sea uno de la U, pues también puede ser uno de los conservadores. Lo importante es que como mesa directiva y como presidenta de esta comisión, sí tenemos que escuchar las distintas voces, la argumentación de aquellos que están a favor, pero también de los que están en contra porque se trata del sistema de salud para todos los colombianos”, recalcó la senadora.

Por eso, agregó, pidió no tener nuevamente a la ciudadanía esperando porque el proceso no avanza. Insistió en que espera que la Comisión Séptima “esté a la altura” del debate, pero, sobre todo, que los senadores pienses en el interés colectivo.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: