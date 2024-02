MinSalud anuncia que al terminar febrero Gobierno saldará todas las deudas que tiene con las EPS

El ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo , en medio de una nueva audiencia pública en Cali, aseguró que al final del mes de febrero, se espera que se salden todas las deudas que tiene el Gobierno con las EPS.

"Este mes tiene que terminar con todas las deudas pagas que puedan tenerse en un momento dado con las EPS para que no digan que es que no se les ha pagado o que no está suministrando medicamentos porque no tienen recursos. No pueden seguir con el tema si les pagamos anticipados recursos".

El ministro confirmó que el Gobierno busca fortalecer la Nueva EPS para transformarla en gestora de salud y vida.

"Si tenemos una EPS del 50 %, una acción es del Estado y la otra parte es de las cajas, que son entidades sin ánimo de lucro, pues nos unimos para fortalecer esas EPS y poder trabajar en la transformación para que sean gestoras y puedan prestar un mejor servicio".

Jaramillo, aseguró desde Cali, "Estamos muy complacidos de estar aquí, aquí en donde se dio un estallido social, aquí donde hubo una situación complicada, tenemos un gran compromiso con esta patria. Necesitamos que aquí como hubo un estallido social, también se levante un pueblo de mujeres y hombres dispuestos a cambiar y trasformar el país. Aquí hay un Gobierno que los acompaña".

El ministro anunció un subsidio a todo nivel: para Los CAP y hospitales incluido el pago de salario de médicos, así como adecuación de la infraestructura.

"Hospitales que no pueden con el mercado, no tienen como producir, pero se necesitan, hay que subsidiarlos, por eso todo lo que nosotros denominamos centros de atención primaria van a estar subsidiados (...) Vamos a pagar y formalizar a todos los trabajadores de la salud, tenemos más de 500.000 personas abandonadas a que cualquier político se tome un hospital y los ponga, a través de órdenes de prestación de servicios, se sometan a lo que yo he denominado la nueva esclavitud. Ya no son hospitales , sino directorios políticos donde hay que mover clientela, llevar votos el día de las elecciones, eso tiene que acabarse (...) Tenemos que comenzar a hacer una formalización en todos los servidores públicos de los diferentes hospitales. De tener el subsidio de la oferta para que tengan los gastos de los empleados tanto administrativos como las personas que están haciendo las prácticas", concluyó.