Deuda del Gobierno con EPS será saldada en marzo: director de la Adres, Felix León

La reforma a la salud del Gobierno se socializó este viernes, 26 de enero, en Santa Marta y aunque el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, no estuvo presente, intervino el viceministro, Jaime Urrego, y el director de la Adres, Felix León, que aseguró que la deuda con las EPS será saldada entre febrero y marzo.

"Los hospitales y EPS van a tener un gran flujo de dinero que ya está programado desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, para cubrir las pocas cosas que están atrasadas. El Soat en migrantes que no tienen presupuesto y que afecta a muchas regiones del país, y también en presupuestos máximos”, dijo León.

También se refirió a la reforma del Gobierno y aseguró que es una inversión a largo plazo, pues, según él, los gastos del sistema de salud serán controlados con la atención preventiva.

Viceministro de salud invitó a debate a exministros

En la audiencia el viceministro de Salud, Jaime Urrego, respondió a las EPS y aseguró que aunque la cartera ha permitido el diálogo, estas defienden unos poderes y desvirtúan el trabajo del Gobierno.

"Yo sí le pido a los gremios de las EPS que nos dicen que hablemos sin prejuicios, que lo hagamos. Ustedes representan un poder y están permanentemente desvirtuando la actitud, el talante democrático del Gobierno, del señor ministro. Creo que estar hablando de pugnacidad, de que el Gobierno pone a la gente en medio de un debate polarizado, falta a la verdad (…) Cuando una EPS dicen ‘a mí ya no me alcanza la plata y no le entrego medicamentos’, ¿quién es el que está poniendo a la población en pánico?”, señaló el viceministro.

También convocó a los exministros de salud que firmaron la carta en la que se advertía sobre el colapso del sistema a un debate con funcionarios del ministerio.

El evento se llevó a cabo en la Universidad de Magdalena y participaron delegados del Gobierno, sociedad civil y congresistas.