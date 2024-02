Representantes de usuarios de tres EPS piden audiencia pública a Senado por reforma a la salud

Los representantes de los usuarios de Compensar, Nueva EPS y Famisanar, que juntos son los portavoces de más de 16 millones de pacientes de esas entidades, enviaron una carta al presidente del Senado Iván Name, para expresarle su preocupación frente a la reforma a la salud que pronto comenzará su trámite en el Senado de la República.

Además, le solicitan una audiencia pública dedicada a escuchar las voces de los usuarios que serán los más impactados si llegan a darse los cambios en el sistema de salud.

"Solicito a usted y a los demás honorables senadores la realización de una audiencia pública dedicada exclusivamente a escuchar a los usuarios del sistema de salud, con el fin de que ustedes puedan tener mayor ilustración a partir de nuestras reflexiones", dice la carta.

En cartas individuales, firmadas por Esperanza Arias, representante de los usuarios de la Nueva EPS; Nancy Maldonado, representante de los usuarios de Compensar y Amanda Rincón, representante de los usuarios de Famisanar; se expresa que, aunque coinciden con los cambios que requiere el sistema de salud, no son claras las pretensiones del Gobierno .

"El Sistema de Salud puede y debe ser objeto de mejoramiento continuo, pero no es claro para nosotros que lo propuesto por el Gobierno nacional y lo aprobado por la Cámara de Representantes en diciembre, responda efectivamente a las necesidades de los usuarios y a la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud ", se lee en una de las cartas enviadas al presidente del Senado.

Y es que los representantes reiteran los llamados que han hecho diferentes sectores de la salud en relación con las inquietudes e interrogantes que plantea el articulado de la reforma en la versión que fue aprobada en Cámara de Representantes y que entra a debate al Senado.

"Tenemos más interrogantes que respuestas por parte del Gobierno y del Congreso de la República frente a cómo se van a solventar nuestras legítimas preocupaciones a lo largo y ancho del país", asegura la misiva.

Esperanza Arias, representante de los usuarios de la Nueva EPS:

"La preocupación que nosotros tenemos, los representantes de los usuarios, es porque no nos han escuchado realmente y lo que queremos es que entre todos nos escuche el Senado de la República, ojalá antes de que empezara a sesionar, porque son muchos los problemas que tenemos, muchas inquietudes. La reforma a la salud no es que estemos en contra, lo que queremos es que trabajemos de la mano para que haya una mejor reforma".

"No sabemos qué va a pasar con los pacientes de alto costo, no sabemos las rutas que vamos a seguir los pacientes , no sabemos cómo va a ser la continuidad de los tratamientos de los pacientes y sobre todo de alto costo como cáncer, VIH, pacientes renales (...) la reforma no nos habla en absoluto de eso, en absoluto, no sabemos cuál es el presupuesto realmente".

"El sistema, el que ya está afectado. Yo represento a Nueva EPS, pero es a nivel nacional. Todos tenemos el problema. Ya especialistas, no hay agendas. Los prestadores se quejan porque no les están pagando. Si no les pagan, ¿Cómo van a pagar especialidades? ¿cómo nos van a atender? Realmente, esta es una preocupación grande que queremos que realmente entre todos construyamos una mejor reforma”.

"Estamos viviendo el peor momento en el sistema de salud. Nadie nos garantiza nada. Nadie nos dice absolutamente nada. (...) realmente hay una incertidumbre a nivel nacional que no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Y lo peor de todo es que los que estamos pagando las consecuencias de todo eso somos nosotros los usuarios".

