Reforma Tributaria: los pros y los contras de este polémico proyecto

El senador Iván Duque, del Centro Democrático la calificó como una chambonada, mientras que Ángel Custodio Cabrera, de La U, aseguró que es necesario que cada colombiano contribuya al sostenimiento del Estado.



Para Duque, esta reforma es “regresiva” y se está aprobando a pupitrazo en el congreso.



“Pretenden que se aprueben sin una conversación detallada sin que el país pueda conocer de una manera detallada”, dijo Duque.



Para el precandidato presidencial del Centro Democrático, el aumento del IVA del 16 al 19 % no ayuda en nada al país cuando se está en un momento de desaceleración económica.



Esta reforma es una “chambonada y tapa el huequito por año y medio y le deja a la administración entrante la presión de gastos, presiones de gasto que no están contempladas, la clavada a la clase media, a la clase menos favorecida es brutal”, agregó Duque.



Por su parte, el senador Cabrera aseguró que algunos de los enunciados realizados por Duque obedecen a intereses políticos y aprovechó para decir que es mentira que se vaya a gravar con el 5 % elementos como el café, el chocolate.



“A dónde carajos se sube del 0 al 5 por ciento, lo que hoy está gravado se mantiene gravado, no existe incremento a nuevos productos del 0 al 5 por ciento”, dijo Cabrera.



Por otro lado, ambos congresistas coincidieron en señalar que esta reforma no ha tenido ni tendrá el espacio suficiente para ser debatida.



Duque señaló que no ha sido socializada la reforma mientas que Cabrera indicó que el reclamo que se le ha hecho al Gobierno en este sentido es generalizado y se debe aceptar.



“El 80 por ciento o el 90 por ciento ha sido divulgado, pero es claro que todo el mundo se movió cuando el Gobierno presentó el proyecto de ley (…) Una ponencia para debate final se conoció hace 24 horas”, dijo Cabrera, quien señaló que el Gobierno se equivocó “presentándola en estas épocas cuando un gobierno no tiene capacidad de navegabilidad”.



Duque también aseguró que no es “progresivo” presentar este proyecto debido al momento que afronta la economía colombiana, y como ejemplo citó que los grandes cambios tributarios que han sufrido otros países en Latinoamérica se dieron en momentos en los que su economía se estaba expandiendo, caso contrario al que, según él, atraviesa Colombia.