Reforma tributaria: se replantearán artículos sobre impuestos al patrimonio y el carbono

El Gobierno replanteará los artículos de su reforma tributaria relacionados con el impuesto al carbono y el impuesto al patrimonio tras una reunión con los ponentes del proyecto de ley en el Congreso.

En el impuesto al carbono el acuerdo es que no subirá de 25 % a 75 % en un solo año, sino en tres, mientras que en el impuesto al patrimonio se buscará que no se baje la base del impuesto de 4.400 millones a 1.800 millones.

"Hay un tema importante que el Gobierno habla de los bienes no productivos y por eso es que se baja la base para incorporar los bienes no productivos. No, le dijimos, busque otro mecanismo para mirar cómo trabajan los bienes no productivos, pero sin tocar la base grabable del patrimonio ", explicó el senador liberal John Jairo Roldán.

Por ahora hay acuerdo en que se apoyarán las dos propuestas clave del proyecto de ley: adelantar el régimen de transición de la nueva regla fiscal (algo que libera 6 billones para gasto) y dar vía libre al IVA para las apuestas en línea.

El debate sobre la reforma tributaria está haciendo 'fila' detrás de la aprobación del presupuesto de regalías que está previsto para la próxima semana.

Legalmente, el Congreso sesiona hasta el 16 de diciembre, pero el presidente tiene la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias en caso de que no alcance a aprobarse esta ley antes de esa fecha.