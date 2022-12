Reformar leyes y Constitución no basta para acabar corrupción: Nilson Pinilla

Son varias las posibilidades para acabar con lo que la Fiscalía ha denominado “organización criminal” en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.



Algunos hablan de una asamblea constituyente, otros, por el contrario, pretenden que vía referendo salga adelante una reforma profunda al sistema judicial. Sin embargo, algunos afirman que el asunto no es de leyes sino de aplicar las existentes.



Nilson Pinilla, quien fue magistrado de la Corte Constitucional, analizó en diálogo con El Radar lo que pasa en la justicia colombiana y aseguró que el nivel de corrupción “es gravísimo”.



“Lo que se ha venido observando es el zoom de la corrupción, llegando a los más altos estamentos del Estado”, señaló Pinilla, quien destacó que la Fiscalía “esté cumpliendo con su deber y esté actuando de forma más o menos célere y ojalá atinada”.



Pinilla dijo también que el modo en que la corrupción llegó a altas instancias de las cortes fue por “un problema de lo que se llama popularmente ‘roscas’. Habiendo entrado alguien a adquirir un poder de esos, lo magnifica nombrando a sus lacres y así sigue avanzando en asunción de poderes hasta hacerse prácticamente dueño de las mayorías en ámbitos de tanta importancia”.



En cuanto a la posibilidad más viable para acabar con la corrupción, Pinilla señaló que “el tema no está en reformar las leyes ni la Constitución, porque primero esa reforma tiene que pasar por el Congreso y como está, nada bueno ha de salir. Siempre saldrán deficiencias y patas cojas para los congresistas poder mantener su nivel de injerencia en el mal manejo que se le está dando a la política en Colombia”.



Sin embargo, dijo que “es de esperar que mejoren los mecanismos de salida de los funcionarios judiciales”.



