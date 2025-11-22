René Guarín habla sobre investigación en zona con restos humanos en el batallón Charry Solano

La revelación de que Medicina Legal confirmó la presencia de restos humanos —un fragmento de costilla— hallados en el batallón Charry Solano, en el sur de Bogotá, reabrió una de las heridas más profundas del país: los desaparecidos del Palacio de Justicia. En entrevista con El Radar de Blu Radio, René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín, señaló que lo descubierto no solo coincide con denuncias históricas, sino que pone al Gobierno del Cambio en el centro de una controversia mayúscula.

Guarín cuestionó que, en una reunión con la Jurisdicción Especial para la Paz, el ministro de Defensa Pedro Sánchez afirmara que sí creía posible que militares hubieran abierto un hueco en un lugar con medida cautelar para supuestamente desechar residuos hospitalarios. Para los familiares, esa sola afirmación es alarmante y exige una posición pública inmediata.



Familiares del Palacio de Justicia piden al ministro desmarcarse de versiones militares

Guarín calificó como “inconcebible” que la versión conocida por Blu Radio —según la cual el ministro considera verosímil la excavación— provenga de un integrante del gabinete del Gobierno del Cambio. “El ministro debe desmarcarse de esa postura, porque su superior es el presidente de la República y este no es un gobierno que avale violaciones de derechos humanos”, afirmó.

El hallazgo de restos humanos en un área señalada por testigos desde hace décadas, dijo Guarín, no es aislado. Lo conecta con múltiples relatos que ubican el batallón Charry Solano como escenario de torturas, ejecuciones y desapariciones posteriores a la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Mencionó los casos de Irma Franco, Eduardo Matson y Yolanda Santo Domingo, entre otros.

“Todo apunta a que sí hubo traslado de personas al Charry Solano y que fueron asesinadas allí”, resaltó.



Para los familiares, la confirmación científica de restos en ese sitio es “un golpe fuerte” y confirma versiones que hace 40 años parecían inverosímiles. Por eso exigen al ministro de Defensa un comunicado público que fije una posición clara y sin ambigüedades.

Sargento Dorado Captura de pantalla

Sargento Dorado respalda las denuncias y señala a altos mandos militares

En el mismo especial, El Radar presentó apartes de la entrevista al sargento retirado José Leonairo Dorado, testigo clave ante la justicia. Aunque el foco principal del reportaje es Guarín, la voz de Dorado refuerza el contexto: aseguró que el general (r) Iván Ramírez Quintero ordenó directamente el asesinato de Irma Franco y que en el Charry Solano operó un patrón sistemático de torturas y desapariciones.

Dorado también afirmó que la excavación denunciada no habría sido la única y que la intención de manipular escenas sería clara: “Si un hombre de inteligencia toca un sitio con medida cautelar, es porque quiere desenterrar”.