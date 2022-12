Reportaje de diario británico retrata drama que se vive por sequía en La Guajira

El diario británico The Guardian publicó un artículo en el que se exhibe un registro fotográfico que retrata lo que ha sucedido con la sequía del rio Ranchería en La Guajira. (Lea también: La CIA rompió sus normas sobre investigación con humanos, según The Guardian )



Según explica el artículo, el río desapareció después de tres años de intensa sequía, décadas de sobreexplotación y toda una vida de corrupción pública.



Según explica el artículo, el río desapareció después de tres años de intensa sequía, décadas de sobreexplotación y toda una vida de corrupción pública.

El artículo culpa al proyecto minero que se lleva a cabo en la zona de consumir el agua de la que disponían las familias dejándolos sin ese abastecimiento vital.



