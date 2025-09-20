Retiran a oficiales de la Policía Nacional: estos son los motivos, según el Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa expidió una resolución en la que confirma el retiro del servicio activo de once oficiales de la Policía Nacional. De acuerdo con el documento, la salida de los oficiales se produce bajo la causal de “solicitud propia”.

La lista incluye a los siguientes uniformados: tenientes coroneles Juan Carlos Blanco Mendoza, Paola Andrea González Orozco, Sergio Andrés Fuentes Gómez, Germán Puentes Guzmán, William Fernando Nieto Ordóñez, María Emilce Peña Reyes y Manuel Felipe Lizarazo Rojas; el mayor Rodrigo Díaz Calderón; los capitanes Elkin José Miranda Grau y Dionicio Galvis Córdoba; y la subteniente Valentina Trujillo Mercado.

Nuevas salidas de la Policía. A través de la Resolución 000761, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, retira del servicio activo a siete coroneles: Juan Carlos Blanco Mendoza, Paola Andrea González Orozco, Sergio Andrés Fuentes Gómez, Germán Puentes Guzmán, William Fernando… pic.twitter.com/UbKHdnSF6f — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 20, 2025

En la resolución, el Ministerio aclara que el retiro se entiende como la situación en la cual, sin perder el grado, los oficiales cesan en su obligación de prestar el servicio. “Los oficiales superiores antes mencionados continuarán dados de alta, por tres meses, en los términos del artículo 145 del Decreto Ley 1212 de 1990”, precisa el acto administrativo.

Además, se deja en firme que, según certificación del Grupo de Retiros y Reintegros de la Dirección de Talento Humano de la institución, todos los mencionados cuentan con un tiempo de servicio superior a los 22 años. La medida fue recomendada previamente por la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional y se adoptó en sesión ordinaria del 6 de agosto de 2025.