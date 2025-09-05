Reunión clave de FFMM en EEUU como “lobby” ante posible desertificación: ¿por qué no va mindefensa?

El próximo martes, 9 de septiembre, el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, y el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, viajarán a Estados Unidos para sostener reuniones con altos funcionarios de ese país. El encuentro tendrá como objetivo revisar los avances de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y hacer lobby para evitar una eventual “descertificación”, un riesgo que pesa sobre el país por la falta de resultados contundentes en esta materia.

La delegación estará acompañada por el embajador colombiano en Washington, Daniel García Peña, y se desarrollará en un contexto marcado por las tensiones entre Estados Unidos, Venezuela y Colombia. La agenda busca garantizar una respuesta favorable del gobierno norteamericano en torno al proceso de certificación, requisito que respalda la cooperación bilateral en materia de seguridad y financiamiento.

Aunque la invitación fue extendida originalmente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, su viaje no habría sido autorizado por el presidente Gustavo Petro, por lo que el ministro delegó la representación en los altos mandos militares y policiales. Esta decisión ha generado interpretaciones sobre la postura del mandatario frente a la política antidrogas de Washington y el nivel de interés real del Gobierno en conseguir la certificación.

El viaje coincide con otra misión militar en Estados Unidos. El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, se encuentra en Texas desde la semana pasada en reuniones con el Ejército Sur de ese país, buscando recursos para enfrentar el déficit en el mantenimiento de aeronaves, especialmente los helicópteros MI-17, vitales para operaciones en el territorio nacional.

El tema cobra relevancia porque el Ministerio de Defensa ya inició un proceso sancionatorio contra la empresa Vertol Systems Company INC por presunto incumplimiento en el contrato No. 012-2024, destinado precisamente al mantenimiento de esa flota de helicópteros.

El acuerdo, por un valor de USD $32,4 millones, contempla el overhaul de tres aeronaves, la extensión de horas de vuelo de otras tres y la adquisición de componentes. Aunque se entregaron las extensiones de vuelo en junio pasado, persisten retrasos en las reparaciones más complejas, lo que pone en riesgo la operatividad y la seguridad nacional.