¿Terroristas? Así funciona ‘Nueva Junta del Narcotráfico’, según informe en poder de Petro

Según un informe de inteligencia conocido por Blu Radio, la llamada ‘Nueva Junta del Narcotráfico’, de la que incluso se ha pronunciado varias veces el presidente Gustavo Petro como una organización terrorista, funciona como un modelo criminal sofisticado en Colombia; sin embargo, a diferencia de los carteles de Medellín o Cali en el pasado, esta no tiene un jefe supremo, un cabecilla ni un esquema piramidal para delinquir.

En su lugar, de acuerdo con el documento, funciona como una red de esquemas independientes, donde cada actor criminal cumple un rol específico, desde el tráfico de cocaína hasta el lavado de activos, y se articula con los demás de manera flexible y cambiante, según las circunstancias y las disputas internas; es decir, trabajan en conjunto a conveniencia. En el informe, no se hace mención a que esta ‘Nueva Junta del Narcotráfico’ haya sido protagonista de ataques terroristas, planes o asesinatos a líderes políticos en Colombia.

El documento revela que la ‘Nueva Junta del Narcotráfico’ se nutre de viejas alianzas tejidas desde los años 80 entre narcotraficantes, clanes esmeralderos, empresarios de San Andresito, empresarios del fútbol, prestamistas y compañías de seguridad. Hoy, esa red está reconfigurada en torno a figuras como Julio Lozano Pirateque, alias ‘Patricia’, quien desde España articularía negocios de esmeraldas y cocaína con conexiones en Europa, Medio Oriente y América Latina.

Entre sus engranajes aparecen empresas fachada en sectores como el agro, el transporte, el fútbol profesional y la seguridad privada. Estas compañías sirven para dar apariencia de legalidad a altas sumas de dinero que provienen del tráfico internacional de drogas. El informe advierte, además, que las minas de esmeraldas en Boyacá y los Llanos siguen siendo clave, ya que allí se lavan fortunas mientras persisten las disputas armadas por el control de rentas ilegales.

Dinero /Foto: AFP, imagen de referencia

La ‘junta’ no solo delinque dentro del país, ya que España y Turquía se han convertido en plataformas internacionales para replicar lo que antes se hacía en Dubái, como usar paraísos financieros y vacíos judiciales para mover dinero, evadir la extradición y coordinar negocios a distancia. Ecuador, por su parte, se consolidó como el gran puerto de despacho de cocaína hacia Europa, donde mafias albanesas, serbias y españolas se conectan directamente con los clanes colombianos .

La ‘Nueva Junta del Narcotráfico’ también estaría vinculada a crímenes recientes en el mundo de las esmeraldas, como los asesinatos de Hernando Sánchez y ‘Pedro Pechuga’, hechos que las autoridades relacionan con ajustes de cuentas entre viejos socios. Según el informe de inteligencia, las disputas internas por bienes y rentas ilícitas podrían detonar un repunte de homicidios selectivos en Boyacá, Bogotá y Cundinamarca.

Juan Sebastián Aguilar, alias 'Pedro Pechuga' Foto: Suministrada

Publicidad

En conclusión, destaca el documento, la ‘Nueva Junta del Narcotráfico’ representa una mutación del crimen organizado colombiano que no busca confrontar al Estado, sino infiltrarlo a través de corrupción, negocios legales y alianzas transnacionales. Su mayor peligro radica en que no tiene rostro único ya que no tiene dirección y es capaz de sobrevivir a las capturas y reacomodarse con rapidez en el mapa criminal global.