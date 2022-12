Reunión con Marcelo Odebrecht estaba dentro de la rutina como presidente: Uribe

A través de un comunicado, el expresidente Álvaro Uribe aclaró que la reunión con Marcelo Odebrecht, desarrollada en 2009, estaba dentro de su rutina como presidente.



“Fue una reunión pública, dada a conocer a los medios y a la opinión nacional, y estaba dentro de la rutina que tenía como Presidente de la República de reunirme con empresas o con los trabajadores con quienes sostenía un encuentro cada mes”, dice el senador.



El expresidente indica que el encuentro fue público y hacía parte de su agenda para promover la confianza inversionista en el país.



“Mi interés era promover la confianza inversionista, lo que hacía insistentemente y con todo empresario. En una visita al Brasil, me reuní con los más importantes empresarios, incluidos los representantes de Odebrecht, para invitarlos a invertir a Colombia, dice.



Este es el comunicado completo:





Sobre la reunión pública, registrada gráfica y audiovisualmente por la Presidencia de la República, con el Presidente de Odebrecht, con motivo de su visita a Colombia, me permito repetir lo siguiente:



1. Fue una reunión pública, dada a conocer a los medios y a la opinión nacional, y estaba dentro de la rutina que tenía como Presidente de la República de reunirme con empresas o con los trabajadores con quienes sostenía un encuentro cada mes. La presidencia publicaba toda la evidencia gráfica y audiovisual. Mi interés era promover la confianza inversionista, lo que hacía insistentemente y con todo empresario. En una visita al Brasil, me reuní con los más importantes empresarios, incluidos los representantes de Odebrecht, para invitarlos a invertir a Colombia.



2. Ante la presencia de uno de los precandidatos presidenciales de la época en esa reunión, vale la pena recordar que dos de los precandidatos me visitaban con frecuencia, Andrés Felipe Arias era uno, seguramente estaba en la Presidencia hablando conmigo y le dije que me acompañara, como suelo hacerlo.



Álvaro Uribe Vélez