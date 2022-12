Reunión en Casa de Nariño en medio de crisis diplomática con Venezuela

El mandatario se reunió con el vicepresidente de la República, el general (r) Óscar Naranjo, los expresidentes de la República Ernesto Samper y César Gaviria; la ministra de Relaciones exteriores (e), Patti Londoño; el alto consejero presidencial para el postconflicto, Rafael Pardo; embajador de Colombia en los Países Bajos-Ciudad La Haya, Juan José Quintana; el secretario privado de la presidencia de la República, Enrique Rivera.

También asistieron los congresistas que integran la comisión de relaciones exteriores del Congreso, Luis Fernando Velasco, Jimmy Chamorro, Nidia Marcela Osorio, Alfredo Deluque, Aida Merlano y José Ignacio Mesa.

Aunque las conclusiones tienen reserva, los congresistas asistentes apoyaron al mandatario en su posición frente al gobierno de Nicolás Maduro.

"Respaldamos lo que está haciendo el gobierno y tratamos de que se entienda el mensaje: cualquier decisión que tome Colombia terminará afectando a los connacionales que están allá, que están regresando y aún al propio pueblo venezolano", dijo Velasco.

"Lo que voy a decir puede resultar incómodo y no tiene nada que ver con lo que hablamos en la comisión de Relaciones exteriores, me parece que no hay que jugar a la política con las relaciones internacionales y menos en las relaciones con venezolanos", agregó el senador.

En la sesión también se habló de la preparación de Colombia para la llegada de venezolanos y por eso estuvo presente el director de la Unidad Administrativa Especial, Migración Colombia, Christian Krüger, y el coordinador del grupo de asuntos ante la Corte Internacional de Justicia, Andrés Villegas.

La reunión se dio luego de que la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, estuviera en Colombia y viajara rumbo a Brasil.

Y otro tema que abordaron los asistentes fue el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua.

