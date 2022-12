Reunión Santos-Castro no busca quitar apoyo de Cuba a Venezuela: canciller

La canciller María Ángela Holguín habló desde Cuba en donde desmintió la información entregada por el periódico británico Financial Times que aseguraba que la visita del presidente Santos a la isla era para para pedir a Raúl Castro quitar el respaldo a Nicolás Maduro.



Holguín afirmó que, si bien los dos presidentes probablemente hablarán sobre Venezuela, “pues en un tema preocupa a todo el mundo”, no es el objetivo de la reunión y “menos” como lo afirmó el Financial Times “sobre el apoyo a Venezuela, nada de eso, nada tiene que ver con eso”.



La canciller explicó que la reunión tendrá como tema principal el comercio por cuenta del nuevo acuerdo, que entraría en vigencia el próximo semestre, “y en el cual se ha trabajado mucho, es muy ambicioso”.



Aseguró que se busca poder ayudar a todos los empresarios interesados en entrar al mercado de Cuba que “con el paso de los días es mucho más grande”.





