Reuniones clave del comandante de las FF.MM. en EEUU haciendo ‘lobby’ para certificación antidrogas

Avanza la agenda en Washington, Estados Unidos, del almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, con el objetivo de mostrar el trabajo que ha hecho Colombia contra el narcotráfico y hacer ‘lobby’ para que el Gobierno de Donald Trump certifique nuevamente al país en la lucha antidrogas, un aval que Colombia ha obtenido durante las últimas tres décadas.

En las últimas horas, Cubides sostuvo reuniones clave con congresistas estadounidenses para exponer los resultados de Colombia en su lucha frontal contra este delito transnacional. Ya se reunió con Gary J. Palmer, representante del Partido Republicano, y con Brad S. Schneider, representante del Partido Demócrata.

Este miércoles, 10 de septiembre, el comandante inició su agenda con una conferencia en el Colegio Interamericano de Defensa, dirigida a alumnos de diferentes países de la región.

Almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares. Foto: AFP

Más tarde, según confirmaron fuentes, está previsto un encuentro con los congresistas Ryan E. Mackenzie (Partido Republicano) y Gregory J. Landsman (Partido Demócrata).

La cooperación entre Estados Unidos y Colombia ha permitido, según cifras oficiales, reducir en un 20 % el flujo de migración irregular desde el país y la región andina, disminuyendo la presión sobre la frontera sur de EE. UU.

La decisión sobre la certificación antidrogas es unilateral y está en manos del Gobierno de Donald Trump. Será tomada a partir del próximo lunes 15 de septiembre, por lo que el almirante Cubides está desplegando todos sus argumentos en esta visita a Washington.

Fuentes de la delegación resaltaron que, por cada dólar invertido por Estados Unidos en Colombia, se evita un impacto económico superior a 400 dólares en costos de seguridad interna, salud pública y reducción del crimen vinculado al narcotráfico.