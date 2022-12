Reuniones Farc y ELN no buscan ser una coordinadora guerrillera: Restrepo

Juan Camilo Restrepo, jefe de la delegación de paz del Gobierno en los diálogos con el ELN, habló en Mañanas BLU sobre la reciente reunión de ese grupo guerrillero con las Farc en Quito, Ecuador. “Esta es la tercera reunión del ELN con las Farc. El Gobierno no participa como tal, pero sí las prohíja y nos parece muy interesante que reciban lo que se negoció en La Habana y su implementación”, dijo Restrepo.



Aclaró que cuando ambas organizaciones dicen que “unirán sus fuerzas”, no se refieren a “unir fuerzas subversivas porque Farc ya dejó de serlo y ELN está en proceso. Nos dijeron que les darían cierta periodicidad a esos encuentros”.



El jefe de la delegación de paz del Gobierno también se refirió a la erradicación de cultivos ilícitos en las diferentes regiones del país. “Se habló de los acuerdos de las Farc sobre ese tema, pero no fue el tema central de la reunión”, indicó.



Dijo que cualquier partido político, con un permiso del Gobierno, se puede reunir con el ELN en Ecuador. “En la agenda que orienta la negociación hay una cláusula que dice que buscará sincronías y armonizaciones entre lo que se negoció en La Habana y en Quito”, agregó.



Puntualizó que el propósito final de las conversaciones entre el Gobierno y el ELN es llegar a una “política desarmada como lo está haciendo las Farc”.



