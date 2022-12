Revelan hallazgos por más de $3 mil millones en 'cartel de enfermos mentales'

El contralor general Edgardo Maya trasladó al fiscal general Néstor Humberto Martínez los hallazgos evidenciados en la Gobernación de Sucre por el pago de $3.173 millones para hospitalización y tratamiento de supuestos enfermos mentales, donde los pacientes no existen y la facturación fue cancelada con soportes aparentemente falsos.



En su comunicación, Maya resaltó que la Gobernación de Sucre, durante la vigencia 2015, no aplicó los procedimientos adecuados para el reconocimiento de servicios No POS y tampoco implementó los controles necesarios para detectar pagos inconsistentes.



En el oficio de traslado, el contralor Maya hizo referencia a los pagos presuntamente irregulares que se realizaron a favor de las siguientes IPS:



Nombre de la IPS beneficiaria de los pagos y valor:



Clínica de salud mental y rehabilitación integral Manantiales

$128.381.971



Clínica Santa Isabel Limitada

$18.385.569



Fundación Libertad y Fe Esal

$10.703.104



Fundación Nuevo Ser Esal

$244.861.196



Fundación Sembrando Esperanzas (Hoy Fundación Mar De Galilea)

$66.262.715



Clínica de rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre

$2.155.631.059



Fundación Libertad y Fe Esal

$61.337.568



Fundación Nuevo Ser Esal

$455.233.340



Fundación Nuevo Ser Esal

$32.291.100



Totales

$3.173.087.622



La Gobernación de Sucre pagó facturas a diferentes IPS de la región, por concepto de prestación de servicios de internación y atención de pacientes con trastornos mentales y patología de drogodependencia. Sin embargo, la Contraloría pudo constatar que la documentación y las firmas de los médicos psiquiatras con las que se soportaban las facturas, habrían sido presuntamente falsas.



Ante la gravedad de los hechos evidenciados en materia de Salud en la Gobernación de Sucre, el contralor general Maya Villazón desde noviembre le informó por escrito al Ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, sobre las posibles irregularidades observadas hasta ese momento y le solicitó que “en el marco de las competencias y funciones del Ministerio de Salud y Protección Social, y de la Superintendencia Nacional de Salud, se tomen con carácter urgente las medidas pertinentes, con el fin de proteger el recurso público”.



Nuevamente en comunicación del 21 de noviembre, la Contraloría le reiteró su preocupación por el suministro de medicamentos para el tratamiento de la Hemofilia y de la Enfermedad de Von Willebrand, y la aplicación de los procedimientos para el reconocimiento de servicios NO POS, solicitándole se tomaran con carácter urgente las medidas pertinentes.



De igual forma, el Contralor, solicitó por escrito al Gerente Departamental de la CGR en Sucre, Johnny José Fortich Abisambra, imprimirle la mayor celeridad a la apertura de los procesos de responsabilidad fiscal a que haya lugar.



Es de resaltar que el Informe de Auditoria fue liberado por la CGR el pasado 25 de noviembre de 2016, y al traslado efectuado a la Fiscalía General de la Nación se le imprimió́ igualmente el carácter de urgente.



Escuche en este audio más información sobre:



-A la fecha, en el Valle del Cauca se reportan 50 personas quemadas con pólvora. La cifra es casi que similar a la del año anterior, la mitad corresponde a menores de edad.



-Organizaciones sociales denuncian que grupos criminales cobran prima navideña a comerciantes y distribuidores en algunos barrios de Medellín.



-La primera de las tres "cajas negras" del Tu-154 militar ruso que se estrelló este domingo en Rusia con 92 personas a bordo, hallada hoy en la zona de la tragedia en el mar Negro, debe aclarar las causas del siniestro, de las que casi nada se sabe por ahora.