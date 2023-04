La polémica detrás del “mico” para que técnico-mecánica pase de 6 a 5 años para carros particulares

Uno de los temas que ha generado controversia dentro del Plan Nacional de Desarrollo es el artículo que busca modificar las reglas para la revisión técnico-mecánica de los carros particulares nuevos. A pesar de esto, el artículo fue aprobado en primer debate.

Actualmente, la ley establece que esta revisión debe realizarse cada 6 años. Sin embargo, si este artículo es aprobado en último debate, se adelantaría un año la revisión. Es decir, sería obligatoria cada 5 años.

Al respecto, Álvaro Monedero, representante a la Cámara del Partido Liberal y autor del artículo dijo en Mañanas Blu que su propuesta busca que en el país no se sigan presentando más accidentes de tránsito relacionados con las condiciones mecánicas de los vehículos.

La iniciativa ha generado un intenso debate entre los expertos en seguridad vial y los propietarios de vehículos. Mientras que algunos argumentan que la medida es necesaria para garantizar la seguridad en las carreteras, otros la consideran una carga económica innecesaria para los conductores

Publicidad

Según Monedero, Colombia tiene la tasa más alta de muertos en accidentes de tránsito de América Latina, y argumentó que la revisión técnico-mecánica es una medida necesaria para reducir esta cifra.

“La revisión técnico-mecánica es una medida preventiva que puede salvar vidas. Si los carros que están involucrados en los accidentes tienen fallas técnico-mecánicas, es necesario tomar medidas para evitar que esto suceda”, dijo en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

A la pregunta de si este artículo es un favor a quienes hoy realizan la revisión técnico - mecánica, el representante monedero dijo que no: “No, no lo podemos ver así, igual como le digo, si quieren revisen. No he recibido aportes en mi campaña de ningún centro de diagnóstico, no conozco a nadie del sector. Simplemente cuando escuché la proposición, le dije, venga, yo le afirmo que yo estoy de acuerdo. Colombia, cuando se sacó la norma, era de dos años para los carros particulares, luego fue llevada a cuatro y luego llevada a seis. Colombia es el único país que tiene seis años en el mundo. Estamos pensando en cómo mejoramos las condiciones de seguridad del vehículo. Colombia tiene una de las peores cifras”.

Publicidad

Cuando se le preguntó sobre el porcentaje de accidentes que son causados por fallas técnico-mecánicas, Monedero admitió que no tenía la cifra exacta, pero argumentó que cualquier porcentaje es significativo y que la revisión técnico-mecánica es una medida necesaria para garantizar la seguridad en las carreteras.

“Cualquier porcentaje de accidentes causados por fallas técnico-mecánicas es demasiado alto. La revisión técnico-mecánica es una medida preventiva que puede reducir significativamente la tasa de accidentes de tránsito en Colombia. No podemos permitirnos ignorar esta medida de seguridad”, puntualizó.

Asimismo, el representante dijo que no podría predecir con exactitud cuánto disminuirá la accidentalidad en Colombia con la implementación de esta propuesta.

¿Revisión técnico – mecánica por kilometraje y no por antigüedad?

Publicidad

Al respecto, el representante manifestó que esta podría ser una posibilidad.

“Habría que cambiar toda la ley, habría que hacer una ley específica. Esa es una buena propuesta”, puntualizó.