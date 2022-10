Revocan medida de aseguramiento a alias ‘John Calzones’, alcalde electo de Yopal

‘Calzones’ deberá portar brazalete y no puede salir del país con el compromiso de tener buen comportamiento ante la sociedad y deberá presentarse cada 30 días ante el juez porque no hay peligro para la sociedad.



Alias ‘Calzones’ aceptó el delito de urbanización ilegal al construir la ciudadela sin contar con los permisos.



Estaba en detención domiciliaria y desde este lunes 28 de diciembre queda en libertad, pese a que la medida de aseguramiento sigue vigente; es decir, se sustituyó la detención domiciliaria por no privativa de la libertad.



Sin embargo, las autoridades aún no tienen claro si Jhon Jairo Torres se podrá posesionar como alcalde de Yopal el próximo 1 de enero, pues en las elecciones de octubre lo eligieron pese a estar en prisión.