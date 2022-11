Roberto Prieto pide archivar investigación por plata de Odebrecht en campaña Santos

Luego de varias inasistencias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Roberto Prieto, ex gerente de la campaña Santos Presidente en 2010 y 2014, amplió su declaración y aseguró que no hay evidencias sobre el supuesto ingreso de dineros de Odebrecht

“Me han tratado de delincuente y de corrupto y no hay una sola prueba donde diga que yo le haya dado una coima a alguien, no le he dado un peso a nadie”, dijo.

Prieto advirtió que se trata de una

”maquinación diabólica” que ha afectado a su familia.

Tras negar cualquier acción corrupta en la campaña presidencial, aspiró a que la Comisión de Acusación archive la investigación contra el presidente Juan Manuel Santos.

“No tengo nada que ocultar y simplemente que brille la verdad”, señaló.

Y por su parte el representante investigador, Nicolás Guerrero, aclaró que se han recaudado varios documentos y testimonios para avanzar rápidamente en este caso.

Por ahora la Procuraduría pidió más pruebas tras escuchar la declaración de Roberto Prieto.

