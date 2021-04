"No soy pendejo": Rodrigo Londoño niega tajantemente reunión con disidentes de las Farc en Venezuela

Ante las afirmaciones tendenciosas, dañinas y hasta criminales, de que yo me he reunido en Venezuela con sectores que se apartaron del Acuerdo de Paz les digo:



1. Es totalmente falso e inverosímil.

2. No hay nada que me relacione con los rearmados.

3. No me crean tan pendejo. pic.twitter.com/qn063UJhrS