Rotorr responde a la UNAL: rector revocó a sus delegados y no ha habido ocultamiento de información

Una nueva polémica sacude a la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Esta vez, la Corporación Rotorr emitió un comunicado en el que responde a las recientes declaraciones del rector Leopoldo Múnera y asegura que fue él quien decidió retirar a los representantes de la universidad del Consejo Directivo de la corporación.

“Fue el rector quien revocó intempestivamente los nombramientos de los profesores designados y comunicó oficialmente que no asistiría más a las reuniones del Consejo”, asegura Rotorr. Según la entidad, los delegados actuales siguen ejerciendo sus funciones con base en la presunción de legalidad.

Leopoldo Múnera / Foto: El Espectador

Frente a los señalamientos por supuesta falta de transparencia, Rotorr sostiene que ha entregado toda la documentación solicitada por la Rectoría y cita al menos tres fallos judiciales que le dan la razón. Uno de ellos niega una tutela interpuesta por la universidad y afirma que la entidad cumplió con el derecho de petición al habilitar el acceso a los documentos en la plataforma SecureDocs.

La controversia estaría relacionada con la intención de la Rectoría de contar con acceso irrestricto a documentos estratégicos, algo que, según Rotorr, violaría normas constitucionales y legales sobre reserva de información.

Uno de los aspectos más delicados del comunicado tiene que ver con los efectos sociales y económicos del conflicto. Rotorr denuncia que la no renovación de un contrato por parte de la Unidad para las Víctimas, presuntamente motivada por la controversia institucional, dejó sin empleo a 140 familias campesinas en cinco municipios de Bolívar, Antioquia y Meta, donde funcionaban laboratorios de paz gestionados por la corporación.

Además, alertan sobre una disminución en el acceso de estudiantes al Fondo de Apoyo Estudiantil (FAE), a pesar de que Rotorr ha aportado recursos para su financiación. Según denuncias internas, algunas áreas de bienestar no estarían aplicando a esos apoyos por temor a represalias o instrucciones de la Rectoría.

Publicidad

En el comunicado, Rotorr insiste en que ha respondido todos los requerimientos de los órganos de control como la Contraloría, la Dian y la Contaduría General de la Nación, sin que se haya encontrado ningún hallazgo fiscal, disciplinario o penal.

Finalmente, la corporación rechaza las afirmaciones del rector sobre una supuesta intención de “privatización” de la UNAL a través de Rotorr, y aclara que ambas entidades son públicas. También niega haber tenido contratos con la Procuraduría, institución que, según recuerda el comunicado, ha emitido conceptos solicitando la nulidad del acto de elección de Múnera como rector.

Rotorr cerró el documento con un llamado al rector a superar las diferencias y trabajar juntos en favor de las comunidades más vulnerables del país: “No podemos traicionar nuestro compromiso con la UNAL por intereses políticos”.