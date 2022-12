Sahagún no es cuna de corrupción: presidente del Partido de la U en Córdoba

José Hugo Restán, presidente del Partido de la U en el departamento de Córdoba, habló en Mañanas BLU sobre la captura de Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías por sus supuestos vínculos con la multinacional brasilera Odebrecht.



“Estoy un poco golpeado, así como lo están los habitantes de Sagahún y todos los cordobeses por la situación que está pasando el senador Bernardo Elías”, señaló.



Aseguró que llegó a la dirección del Partido de la U en Córdoba por elección de la asamblea departamental y no por ayuda del congresista ‘Ñoño’ Elías.



“La Asamblea de Córdoba está compuesta por 13 diputados, de los cuales 4 hacemos parte del equipo del ‘Ñoño’”, precisó Restán.



Asimismo, manifestó que en el departamento creen en la inocencia del senador y esperan que la justicia “haga su trabajo”.



Preguntado por la corrupción en Sahagún, el dirigente aseguró que este flagelo no solo hace parte de esa región, sino que “está en todo el territorio colombiano”.



Aseguró, además, que el municipio cordobés no es una cuna de corrupción en el país.



¿La ‘Ñoñomanía’ ha comprado votos?



Restán manifestó que “Jamás de los ‘jamases’” han comprado votos ni tenido vínculos con contratos irregulares.



Finalmente, precisó que a su nombre no existen yates o bienes extravagantes, por lo que hizo un llamado a que las autoridades investiguen los bienes que hacen parte de su propiedad privada.



