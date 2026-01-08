En vivo
Salen a la luz nuevos detalles sobre joven alemán asesinado en La Guajira

Salen a la luz nuevos detalles sobre joven alemán asesinado en La Guajira

Leif Elxnat, estudiante alemán de 26 años, fue asesinado mientras se encontraba de vacaciones en La Guajira, tras haber culminado un intercambio académico en el programa de Ingeniería Ambiental en una institución de educación superior en Bogotá.

