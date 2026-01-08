Salen a la luz nuevos detalles sobre joven alemán asesinado en La Guajira

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer la muerte de Leif Elxnat, un estudiante alemán de 26 años que se encontraba en Colombia tras haber culminado un intercambio académico durante el segundo semestre de 2025. El joven había llegado al país en agosto y finalizó sus estudios en diciembre, antes de iniciar un viaje de vacaciones por distintas regiones.

En entrevista con Blu Radio, Amalia Avendaño Sánchez, decana del Programa de Ingeniería Ambiental de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, institución en la que el joven cursó su intercambio, explicó que Elxnat estudiaba la licenciatura en Ciencias de la Ingeniería Ambiental en la Universidad de Darmstadt, en Alemania, y que durante su estancia en Bogotá cursó tres asignaturas del programa. Durante su estancia académica, cursó materias relacionadas con impacto ambiental y riesgo, fundamentos económicos y salud pública.

Leif Elxnat Foto: suministrada Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

De acuerdo con la información entregada por la institución educativa, el estudiante participó en actividades académicas y salidas de campo previstas dentro del programa. A pesar de las dificultades propias del idioma, mantenía comunicación en español con sus compañeros y docentes, y se integró a las dinámicas académicas del semestre.

Tras finalizar el intercambio, Elxnat emprendió un viaje de vacaciones antes de su regreso a Alemania, previsto para finales de enero. En ese contexto, se encontraba en el departamento de La Guajira cuando ocurrió su fallecimiento, hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.



La institución que lo recibió durante el intercambio manifestó su solidaridad con la familia, amigos y miembros de la comunidad académica que compartieron con el estudiante durante su permanencia en Colombia. Asimismo, realizó un llamado a las autoridades para que se adelanten las investigaciones necesarias y se esclarezcan las circunstancias del caso.

Mientras avanza el proceso investigativo, la comunidad universitaria permanece atenta a los resultados oficiales que permitan establecer lo ocurrido durante el viaje del estudiante en el país.