“Me ha encantado viajar con la moto”, las últimas palabras del alemán asesinado en La Guajira

Tristeza sigue despertando en el país el vil asesinato de Leif Elxnat Lino, un joven que fue blanco de disparos en zona rural de Manaure, al norte del departamento de La Guajira cuando, al parecer, querían robarle una motocicleta de alto cilindraje.

Por eso se conoció el lamento de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, donde el fallecido cursó un semestre de intercambio en la carrera de Ingeniería Ambiental, cuyo cierre de notas se presentó el pasado 18 de diciembre. Sin embargo, no se quiso devolver para su tierra sin antes recorrer Colombia con su motocicleta.

“La Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito expresa su más profundo sentimiento de dolor por el fallecimiento el día 6 de enero, del estudiante alemán Leif Elxnat, quien se realizó un intercambio en el Programa de Ingeniería Ambiental hasta diciembre pasado y quien perdió la vida en un hecho de violencia, durante su viaje de vacaciones a la Guajira. Nuestra institución lamenta y condena lo ocurrido. Confiamos en que las autoridades competentes lleven a cabo las investigaciones necesarias”, se puede leer en el comunicado de la institución.

“La temprana partida de Leif conmueve a nuestra comunidad universitaria, de la que fue parte durante un corto tiempo, pero suficiente para dejarnos un lindo recuerdo, por su calidad humana, el compromiso con su formación y su interés en intercambiar la cultura de su país y conocer la colombiana, en un ejemplo de cooperación e intercambio entre naciones. A su familia, a sus amigos, a la institución universitaria de origen y a todos quienes compartieron con él a lo largo de su vida, les extendemos nuestra sincera expresión de solidaridad y nos unimos a las manifestaciones de pesar por su inaudita partida”, agregan.



Precisamente fue un video para las redes sociales de esa Universidad, hoy viral por las diferentes plataformas, lo que permitió grabar las últimas palabras de Leif Elxnat antes de iniciar su travesía por tierras colombianas.

“Hola soy Leif, soy de Alemania y bueno, de la escuela colombiana me ha gustado mucho que los profesores están muy abiertos también para conocer extranjeros. Me apoyaron en cualquier duda que tenía. Además, no voy a olvidar que el campus acá está muy grande, muy bonito y hay bastante lluvia en Bogotá”, dijo inicialmente.

“Colombia me ha encantado, viajar por el país con la moto, conocer diferentes lugares y manejar por las calles y por las montañas”, agregó.

Los hechos también fueron lamentados por la Gobernación de La Guajira y el municipio de Manaure, donde el gobernador encargado, Misael Velásquez Granadillo, anunció una recompensa de hasta 70 millones de pesos para los que brinden información relacionada con el esclarecimiento del caso.