Salud mental de cuidadores, una prioridad pendiente del próximo Gobierno para proteger la infancia

Mientras comienzan a definirse las prioridades que marcarán la agenda del próximo gobierno, expertos y organizaciones hacen un llamado para que la salud mental de madres, padres y cuidadores de niñas y niños sea asumida como una apuesta urgente de política pública. La petición la lidera Semillas de Apego, un programa de la Universidad de los Andes que durante más de diez años ha trabajado con familias afectadas por el conflicto armado, el desplazamiento y la migración.

Actualmente, Colombia cuenta con un marco normativo que reconoce este problema, pero expertos insisten en que el reto del próximo gobierno será garantizar su implementación efectiva. Entre las medidas están la Ley 2460 de Salud Mental, la Ley 2503, que establece la Cátedra de Educación Socioemocional desde el preescolar, y la Política Nacional de Cuidado (CONPES 4143), todas con acciones orientadas a fortalecer el bienestar emocional y el papel de quienes cuidan.

Desde Semillas de Apego advierten que la evidencia científica muestra que experiencias como la violencia, el desarraigo o la migración deterioran la salud mental de los cuidadores y afectan la calidad del vínculo con niñas y niños. Esto puede desencadenar lo que se conoce como ‘estrés tóxico’ en la primera infancia, una condición que compromete el desarrollo cerebral, la salud física y mental y, en general, las bases del desarrollo humano.

Bajo el lema “es indispensable estar bien para cuidar bien”, Semillas de Apego acompaña a madres, padres y cuidadores de niñas y niños entre los 0 y 5 años mediante 15 sesiones grupales lideradas por facilitadoras comunitarias. Actualmente, el programa está presente en siete departamentos y 12 municipios, y ha impactado a más de 9.000 cuidadores y, de manera indirecta, a más de 11.000 niñas y niños.



Como evidencia de sus resultados, una evaluación de impacto realizada en Tumaco, uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado, mostró reducciones significativas en síntomas de ansiedad y depresión entre los cuidadores, así como mejoras en la salud mental y el comportamiento de niñas y niños.