Sanciones de Avianca serían ilegales: ACDAC

El capitán Jaime Hernández, presidente de ACDAC, se refirió al anuncio de German Efromovich, mayor accionista de Avianca, sobre las sanciones disciplinarias que les esperan a los pilotos que entraron a la huelga dicen que estas sanciones serían ilegales.





"Esos procesos disciplinarios son ilegales, hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y por tanto la huelga se presume legal y la empresa no tiene por qué imponer sanciones", dijo.





Agregó que "precisamente la negativa de Avianca a sentarse a negociar demuestra qué hay un interés por parte de ella de despedir pilotos y no asegurar la estabilidad laboral de quienes participaron en la huelga".





Dijo además que ACDAC no reconoce el tribunal de arbitramento que convocó el Gobierno Nacional, pues este tribunal es extemporáneo y se hizo bajo las condiciones de la aerolínea. Por ello, proponen que se convoque un nuevo tribunal.





La próxima semana se espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que dijo que la huelga es ilegal. La Corte deberá anunciar si confirma o tumba este fallo.



